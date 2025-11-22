एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फरमान, फर्जी टीचर्स से वसूलेंगे 15 करोड़ रुपए

MP School- मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग के अधिकारियों ने टीचर्स की नियुक्तियों में यह गड़बड़ी की। प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को फर्जी सरकारी टीचर्स बताते हुए उन्हें वेतन और एरियर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत कर निवाड़ी के एक प्राइवेट स्कूल को सरकारी घोषित करते हुए इसके शिक्षकों को सरकारी कोषालय से वेतन देने के आदेश जारी कर दिए। करीब ढाई दशक से यह फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब मामले में एक्शन लिया गया है। विभाग ने सभी फर्जी शिक्षकों को दिया गया वेतन वसूलने की कवायद शुरु की है। लोक शिक्षण संचालनालय सागर संभाग द्वारा इस संबंध में फरमान निकाल दिया गया है। इसके साथ ही मामला लोकायुक्त को भेजने की बात भी कही जा रही है।