Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत बना एमपी का यह शहर, हजारों उपभोक्ताओं को मिल रही 1 रुपए यूनिट बिजली

Nagda- मध्यप्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत पश्चिमी एमपी का नागदा शहर पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत घोषित किया गया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 08, 2025

Nagda city declared fully smart metered
Nagda city declared fully smart metered(Image Source: social media )

Nagda- मध्यप्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत पश्चिमी एमपी का नागदा शहर पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत घोषित किया गया है। महज 8 माह में ही यह उपलब्धि हासिल की गई। यहां हजारों उपभोक्ताओं को महज 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। नागदा शहर के हजारों स्मार्ट मीटरीकृत उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर की खपत ऊर्जस ऐप पर देख रहे हैं। नियमानुसार गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पॉवर फैक्टर और सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अवधि यानि दिन में खपत पर टीओडी 20 फीसदी छूट का भी लाभ दिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नागदा के पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत बनने की उपलब्धि के लिए पश्चिम क्षेत्र कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई दी है।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी के अधीन उज्जैन जिले का नागदा शहर पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत शहर बन गया है। यहां केवल 8 माह में 26 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए। कंपनी के अंतर्गत महू, खरगोन, झाबुआ, थांदला पूर्व में ही पूर्णतः स्मार्ट मीटर वाले शहर घोषित हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा
खंडवा
Former MP Congress state president Arun Yadav resigned from Congress office trust

प्रतिमाह 1 रूपए यूनिट वाली अटल गृह ज्योति योजना का लाभ

नागदा शहर में करीब 20 हजार के घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से औसतन 13 हजार से 15 हजार को प्रतिमाह 1 रूपए यूनिट वाली अटल गृह ज्योति योजना का लाभ दिया जा रहा है।

नागदा शहर के कुछ ही माह में स्मार्ट मीटर लगाने में कंपनी के उज्जैन के मुख्य अभियंता बीएल चौहान, पीएस चौहान, विनोद मालवीय, अमरेश सेठ, नीमेष कुमार का सराहनीय योगदान रहा। प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के अनुसार कंपनी क्षेत्र में अब तक करीब तेरह लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के आईएएस की बड़ी उपलब्धि, खास काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
भोपाल
IAS Kamlesh Bhargava honored at international level

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 09:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत बना एमपी का यह शहर, हजारों उपभोक्ताओं को मिल रही 1 रुपए यूनिट बिजली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.