पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत बना एमपी का यह शहर, हजारों उपभोक्ताओं को मिल रही 1 रुपए यूनिट बिजली

Nagda- मध्यप्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत पश्चिमी एमपी का नागदा शहर पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत घोषित किया गया है। महज 8 माह में ही यह उपलब्धि हासिल की गई। यहां हजारों उपभोक्ताओं को महज 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। नागदा शहर के हजारों स्मार्ट मीटरीकृत उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर की खपत ऊर्जस ऐप पर देख रहे हैं। नियमानुसार गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पॉवर फैक्टर और सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अवधि यानि दिन में खपत पर टीओडी 20 फीसदी छूट का भी लाभ दिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नागदा के पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत बनने की उपलब्धि के लिए पश्चिम क्षेत्र कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई दी है।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी के अधीन उज्जैन जिले का नागदा शहर पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत शहर बन गया है। यहां केवल 8 माह में 26 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए। कंपनी के अंतर्गत महू, खरगोन, झाबुआ, थांदला पूर्व में ही पूर्णतः स्मार्ट मीटर वाले शहर घोषित हो चुके हैं।
नागदा शहर में करीब 20 हजार के घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से औसतन 13 हजार से 15 हजार को प्रतिमाह 1 रूपए यूनिट वाली अटल गृह ज्योति योजना का लाभ दिया जा रहा है।
नागदा शहर के कुछ ही माह में स्मार्ट मीटर लगाने में कंपनी के उज्जैन के मुख्य अभियंता बीएल चौहान, पीएस चौहान, विनोद मालवीय, अमरेश सेठ, नीमेष कुमार का सराहनीय योगदान रहा। प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के अनुसार कंपनी क्षेत्र में अब तक करीब तेरह लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं।