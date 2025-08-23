बैंकॉक से भोपाल पहुंची थी पानी में उगने वाली 72 करोड़ की विदेशी ड्रग, दिल्ली, बेंगलुरू में भी कार्रवाई

डीआरआइ ने 20 अगस्त की शामभोपालमें राजधानी एक्सप्रेस में दो यात्रियों को पकड़ा। दोनों बेंगलूरू से 19 अगस्त को दिल्ली जा रहे थे। उनसे 24.186 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की। दोनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद डीआरआइ की अन्य टीम ने सीएसआर बेंगलूरु स्टेशन पर छापेमारी की। राजधानी एसप्रेस में दो यात्रियों से 29.88 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की। भोपाल की जांच के बाद डीआरआइ ने थाईलैंड से बेंगलूरु आए एक यात्री को गुरुवार को एक होटल से पकड़ा। उससे भी 17.958 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई। इसी बीच डीआरआइ दिल्ली यूनिट ने सरगना को भी दबोचा। सभी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।