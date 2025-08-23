Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

बैंकॉक से भोपाल पहुंची थी पानी में उगने वाली 72 करोड़ की विदेशी ड्रग, दिल्ली, बेंगलुरू में भी कार्रवाई

Narcotic substance caught in bhopal : डीआरआइ की टीम ने भोपाल स्टेशन पर पानी में उगने वाले विदेशी गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। बैंकॉक से जुड़ा एक और इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट का खुलासा, दिल्ली, बेंगलुरू में भी हुई कार्रवाई..

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 23, 2025

most expensive narcotic substance was caught in bhopal
most expensive narcotic substance was caught in bhopal(photo: social media)

Narcotic substance caught in bhopal: पंजाब की तरह मादक पदार्थों के तस्करों की नजर अब मप्र पर है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की टीम ने भोपाल स्टेशन पर पानी में उगने वाले विदेशी गांजे (Foreign Ganja) की बड़ी खेप पकड़ी। इसी के साथ बैंकॉक से जुड़ा एक और इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट का खुलासा किया। ऑपरेशन वीडआउट के तहत गिरोह से 72 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (पानी में उगने वाला गांजा) जब्त किया। इसकी कीमत 72 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

टीम (DRI Team) ने दिल्ली में गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1.02 करोड़ नकद जब्त की है। जांच में पता चला कि गिरोह का मास्टरमाइंड सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगार और कॉलेज छोडऩे वाले युवाओं को मोहरा बनाता था। उन्हें मादक पदार्थों की स्मगलिंग के पेशे में धकेल देता था। डीआरआइ ने अब तक भोपाल से दो, बेंगलूरु से तीन और दिल्ली से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बाकी सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

भोपाल से दिल्ली तक चर्चा में आया एमपी का ये जिला, विकास को लगेंगे पंख, भारत रत्न की उठी मांग
सागर
Development will run in this district of MP

इंटरनेशनल कनेक्शन भी मिला

इस गिरोह का इंटरनेशनल कनेक्शन मिला है। डीआरआइ सूत्रों की मानें तो गिरोह बैंकॉक में बैठे इंटरनेशनल तस्कर के साथ काम कर रहा था। गिरोह दुनियाभर से हाइड्रोपोनिक वीड पहले बैंकॉक बुलाता है, फिर तस्करी के जरिए भारत में खपा रहा है।

दिल्ली और बेंगलुरू में भी कार्रवाई

डीआरआइ ने 20 अगस्त की शामभोपालमें राजधानी एक्सप्रेस में दो यात्रियों को पकड़ा। दोनों बेंगलूरू से 19 अगस्त को दिल्ली जा रहे थे। उनसे 24.186 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की। दोनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद डीआरआइ की अन्य टीम ने सीएसआर बेंगलूरु स्टेशन पर छापेमारी की। राजधानी एसप्रेस में दो यात्रियों से 29.88 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की। भोपाल की जांच के बाद डीआरआइ ने थाईलैंड से बेंगलूरु आए एक यात्री को गुरुवार को एक होटल से पकड़ा। उससे भी 17.958 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई। इसी बीच डीआरआइ दिल्ली यूनिट ने सरगना को भी दबोचा। सभी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

ये भी जानें

-दिल्ली, गुडग़ांव, नोएडा के महंगे आलीशान पब-बार और क्लब हाउस में रईसजादों को बिक्री।

-बैंकॉक तस्करी का मुख्य केंद्र है। यहां से भारत समेत दुनिया भर में इसकी सप्लाई होती है।

- भोपाल में डीआरआइ ने 16 अगस्त को मेफेड्रोन की फैक्ट्री और वहां से 92 करोड़ के मादक पदार्थ भी जब्त किए थे।

ये भी पढ़ें

जिला अध्यक्षों की सूची पर घमासान, विरोधियों पर सख्त हरीश चौधरी, गिर सकती है गाज
भोपाल
MP Congress Ruckus action on opponents soon

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 09:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बैंकॉक से भोपाल पहुंची थी पानी में उगने वाली 72 करोड़ की विदेशी ड्रग, दिल्ली, बेंगलुरू में भी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.