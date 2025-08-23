बैंकॉक से भोपाल पहुंची थी पानी में उगने वाली 72 करोड़ की विदेशी ड्रग, दिल्ली, बेंगलुरू में भी कार्रवाई

Narcotic substance caught in bhopal: पंजाब की तरह मादक पदार्थों के तस्करों की नजर अब मप्र पर है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की टीम ने भोपाल स्टेशन पर पानी में उगने वाले विदेशी गांजे (Foreign Ganja) की बड़ी खेप पकड़ी। इसी के साथ बैंकॉक से जुड़ा एक और इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट का खुलासा किया। ऑपरेशन वीडआउट के तहत गिरोह से 72 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (पानी में उगने वाला गांजा) जब्त किया। इसकी कीमत 72 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
टीम (DRI Team) ने दिल्ली में गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1.02 करोड़ नकद जब्त की है। जांच में पता चला कि गिरोह का मास्टरमाइंड सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगार और कॉलेज छोडऩे वाले युवाओं को मोहरा बनाता था। उन्हें मादक पदार्थों की स्मगलिंग के पेशे में धकेल देता था। डीआरआइ ने अब तक भोपाल से दो, बेंगलूरु से तीन और दिल्ली से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बाकी सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।
इस गिरोह का इंटरनेशनल कनेक्शन मिला है। डीआरआइ सूत्रों की मानें तो गिरोह बैंकॉक में बैठे इंटरनेशनल तस्कर के साथ काम कर रहा था। गिरोह दुनियाभर से हाइड्रोपोनिक वीड पहले बैंकॉक बुलाता है, फिर तस्करी के जरिए भारत में खपा रहा है।
डीआरआइ ने 20 अगस्त की शामभोपालमें राजधानी एक्सप्रेस में दो यात्रियों को पकड़ा। दोनों बेंगलूरू से 19 अगस्त को दिल्ली जा रहे थे। उनसे 24.186 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की। दोनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद डीआरआइ की अन्य टीम ने सीएसआर बेंगलूरु स्टेशन पर छापेमारी की। राजधानी एसप्रेस में दो यात्रियों से 29.88 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की। भोपाल की जांच के बाद डीआरआइ ने थाईलैंड से बेंगलूरु आए एक यात्री को गुरुवार को एक होटल से पकड़ा। उससे भी 17.958 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई। इसी बीच डीआरआइ दिल्ली यूनिट ने सरगना को भी दबोचा। सभी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
-दिल्ली, गुडग़ांव, नोएडा के महंगे आलीशान पब-बार और क्लब हाउस में रईसजादों को बिक्री।
-बैंकॉक तस्करी का मुख्य केंद्र है। यहां से भारत समेत दुनिया भर में इसकी सप्लाई होती है।
- भोपाल में डीआरआइ ने 16 अगस्त को मेफेड्रोन की फैक्ट्री और वहां से 92 करोड़ के मादक पदार्थ भी जब्त किए थे।