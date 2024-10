National Logistic Hub: सरकार का ये कदम हर सेक्टर में लाएगा बूम, नौकरियां, कारोबार, बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम

National Logistic Hubl: क्रेडाई के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस मामले में प्रस्ताव बनाकर देने को कहा है। दीपावली के बाद सरकार इस प्रस्ताव की ब्रांडिंग राष्ट्रीय स्तर पर करेगी ताकि निजी उद्योग समूह भोपाल की तरफ आकर्षित हो सकें।

भोपाल•Oct 17, 2024 / 10:47 am• Sanjana Kumar

National Logistic Hub of Central India Will Be in Bhopal: राजधानी भोपाल सेंट्रल इंडिया का राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनेगा। क्योंकि, भोपाल के आसपास 500 किलोमीटर रेडियस में लॉजिस्टिक हब के लिए खुली भूमि उपलब्ध है। सरकार इस जमीन का इस्तेमाल अलग-अलग किस्म के उद्योग और इंडस्ट्री व्यापार के लॉजिस्टिक हब बनाने पर विचार कर रही है।

Hindi News / Bhopal / National Logistic Hub: सरकार का ये कदम हर सेक्टर में लाएगा बूम, नौकरियां, कारोबार, बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम