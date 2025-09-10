नेपाल हिंसा का कारण सोशल मीडिया पर बैन! एक्सपर्ट बोले- वजह कुछ और…

सोशल मीडिया आज युवाओं की जरूरत बन चुका है। लगभग सभी लोग इसके आदी हो चुके हैं। मेरा मानना है कि किसी भी देश की रीढ़ उसकी युवा पीढ़ी होती है। आज के समय में युवाओं को सोशल मीडिया से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी जरूरतों और भावनाओं को ध्यान में रखना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यदि युवाओं को विश्वास में लेकर यह कदम उठाया जाता तो, हालात ऐसे (Nepal Violence) नहीं बनते। सरकार को यह निर्णय लेने से पहले युवाओं से चर्चा करनी चाहिए थी और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था।