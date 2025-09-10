Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

नेपाल हिंसा का कारण सोशल मीडिया पर बैन! एक्सपर्ट बोले- वजह कुछ और…

Nepal Violence: नेपाल में फैली हिंसा पर विशेषज्ञ बोले, लोकतंत्र में जनता की बुनियादी आवश्यकता पूरी न होने पर असंतोष पनपना स्वाभाविक है, लेकिन... जानें और क्या बोले एमपी के एक्सपर्ट्स...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 10, 2025

Nepal violence
Nepal violence: पत्रिका (फोटो: सोशल मीडिया)

Nepal Violence: नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करने के बाद हिंसा फैल गई है। समाज शास्त्रियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध अब आसान नहीं। क्योंकि यह खुशियों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन बन चुका है। एक तरह से यह सामाजिक आदान-प्रदान का जरिया है। एकाएक इस पर पाबंदी से युवाओं में गुस्सा फूट पड़ा और ङ्क्षहसक रूप ले लिया। इसलिए निर्णय सोचकर लेना होगा।

वजह बहुत गहरी है

चिंगारी एक दिन में नहीं सुलगती। सिर्फ सोशल मीडिया बैन करना ही इसका कारण नहीं हो सकता। यदि इसका गहराई से विश्लेषण किया जाए तो वजह बहुत गहरी हैं। वहां की लोकतंत्र व्यवस्था को यह देखना चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं, आमजन को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने की व्यवस्था और खाद्य सामग्री की पूर्ति हो रही है या नहीं।

ये भी पढ़ें

लो फिर शुरू हो गई बारिश, आज से 19 सितंबर तक इन जिलों में 10 दिन जमकर बरसेगा पानी, अतिभारी बारिश का अलर्ट
इंदौर
MP Weather Heavy rain

-डॉ. जीके पाठक, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी

युवाओं की जरूरतों और भावना का ध्यान रखना जरूरी

सोशल मीडिया आज युवाओं की जरूरत बन चुका है। लगभग सभी लोग इसके आदी हो चुके हैं। मेरा मानना है कि किसी भी देश की रीढ़ उसकी युवा पीढ़ी होती है। आज के समय में युवाओं को सोशल मीडिया से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी जरूरतों और भावनाओं को ध्यान में रखना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यदि युवाओं को विश्वास में लेकर यह कदम उठाया जाता तो, हालात ऐसे (Nepal Violence) नहीं बनते। सरकार को यह निर्णय लेने से पहले युवाओं से चर्चा करनी चाहिए थी और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था।

-डॉ. शशांक शेखर ठाकुर, समाजशास्त्री, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय,भोपाल

किसी भी निर्णय से पहले युवाओं को विश्वास में लेना जरूरी

युवाओं की सोशल मीडिया पर निर्भरता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर वे अपनी खुशियां और भावनाएं साझा करते हैं। कहीं न कहीं इससे उन्हें थोड़ी देर की खुशी भी मिलती है। लेकिन यदि उन्हें किसी तरह की चिंता या डिप्रेशन है तो, वे और असुरक्षित महसूस (Nepal Violence) करते हैं। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया से दूर होने पर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। किसी भी निर्णय से पहले युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए।

-संतोष रलवानिया, मनोवैज्ञानिक, नूतन कॉलेज

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana: बड़ी खुशखबरी, खाते में इस दिन आएगी 28वीं किस्त, कैसे कराएं अपना रजिस्ट्रेशन?
भोपाल
ladli behna yojana

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 08:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नेपाल हिंसा का कारण सोशल मीडिया पर बैन! एक्सपर्ट बोले- वजह कुछ और…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.