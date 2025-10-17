Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

नया अलार्म सिस्टम तैयार, अब पहले से मिलेगी ‘आग’ लगने की जानकारी

MP News: इस सिस्टम को न तो बिजली की जरूरत है, न ही किसी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की.....

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 17, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दिवाली से पहले एडवांस्ड मटेरियल प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एम्प्री ने आग लगने पर चेतावनी देने के लिए नया अलार्म सिस्टम तैयार किया है। इसके लिए बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं है। एम्प्री के वैज्ञानिकों का लो-कॉस्ट और हाई-रिलायबल अलार्म सिस्टम शेप मेमोरी अलॉय (एसएमए) नामक विशेष मिश्र धातु पर आधारित है। यह उपकरण जैसे ही तापमान बढ़ेगा, खुद-ब-खुद सक्रिय हो जाएगा और अलार्म बजा देगा।

सभी के लिए उपयोगी

इस सिस्टम को न तो बिजली की जरूरत है, न ही किसी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की। इसे आसानी से घरों, फैक्ट्रियों, स्कूलों, अस्पतालों, गोदामों या रेलवे कोचों में लगाया जा सकता है। इस तकनीक का पेटेंट के लिए आवेदन किया जा चुका है। दसे औद्योगिक उत्पादन के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर बाजार में उतारा जाएगा।

इस तरह करता है काम

यह अलार्म सिस्टम एक खास धातु से बना है जिसे शेप मेमोरी अलॉय कहते हैं। यह धातु तापमान बढने पर अपना आकार बदल लेती है। जैसे ही आसपास का तापमान तय सीमा से ज्यादा होता धातु सक्रिय हो जाती है और अलार्म का बटन दबा देती है। इससे सायरन अपने आप बज उठता है।

बहुत कम लागत

यह बिना बिजली के काम करता है। इसलिए बिजली कट जाने या बैटरी खत्म होने पर भी यह अलार्म सक्रिय रहेगा। सस्ता है और इसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। यह मेंटेनेंस फ्री है। क्योंकि इसमें वायर, सर्किट या बैटरी नहीं है, इसलिए बार-बार सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे देशी तकनीक पर बनाया गया है।

Published on:

17 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नया अलार्म सिस्टम तैयार, अब पहले से मिलेगी 'आग' लगने की जानकारी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

