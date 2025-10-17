नया अलार्म सिस्टम तैयार, अब पहले से मिलेगी ‘आग’ लगने की जानकारी

MP News: दिवाली से पहले एडवांस्ड मटेरियल प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एम्प्री ने आग लगने पर चेतावनी देने के लिए नया अलार्म सिस्टम तैयार किया है। इसके लिए बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं है। एम्प्री के वैज्ञानिकों का लो-कॉस्ट और हाई-रिलायबल अलार्म सिस्टम शेप मेमोरी अलॉय (एसएमए) नामक विशेष मिश्र धातु पर आधारित है। यह उपकरण जैसे ही तापमान बढ़ेगा, खुद-ब-खुद सक्रिय हो जाएगा और अलार्म बजा देगा।