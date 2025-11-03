नए बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा ‘प्रीपेड कनेक्शन’, शाम को 4 घंटे कट नहीं होगी आपूर्ति

अब तक प्रदेश भर में 22.78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। मध्य क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल संभाग के 16 जिलों में 4 लाख, 33 हजार 934 स्मार्ट मीटर लगाए हैं। इनमें सबसे अधिक भोपाल शहर वृत्त में 1 लाख 62 हजार 320 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 9.20 लाख और पूर्व क्षेत्र में 9.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में 1.14 करोड़ और स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इसके बाद सभी प्रीपेड में तब्दील किए जाएंगे। इसी के लिए 2028 तक की सीमा बढ़ाई गई है।