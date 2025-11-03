Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नए बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा ‘प्रीपेड कनेक्शन’, शाम को 4 घंटे कट नहीं होगी आपूर्ति

MP News: मध्य क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल संभाग के 16 जिलों में 4 लाख, 33 हजार 934 स्मार्ट मीटर लगाए हैं....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 03, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के हर घर में बिजली की प्रीपेड व्यवस्था दो साल बाद 2028 तक होगी। स्मार्ट मीटर लगाने की समय सीमा मार्च 2028 तक बढ़ाने के बाद मप्र विद्युत नियामक आयोग इसी सीमा में स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने की प्रक्रिया करेगा। प्रदेशभर के 1.37 करोड़ उपभोक्ताओं के घरों में पूरी तरह स्मार्ट मीटर लगाने में फेल बिजली कंपनियों के कारण नई मियाद तय की गई है।

अब तब घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की मियाद जून 2026 तय थी। लेकिन जिम्मेदारों की धीमी रफ्तार से 22.78 लाख स्मार्ट मीटर ही लग सके। ऐसे में अगले साल तक लक्ष्य पूरा करने में संशय है। सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में लगे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड किया जाएगा। स्मार्ट मीटर को प्रीपेड करने संबंधी आयोग गाइडलाइन जारी कर चुका है।

उधर मप्र विद्युत नियामक आयोग के सचिव उमाकांत पांडा ने कहा कि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ी है। प्रीपेड बिजली भी इससे ही जोड़ी गई है। आयोग इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश व प्रक्रिया तय करेगा। आयोग की निगरानी सतत बनी रहेगी।

अभी ये है स्थिति

अब तक प्रदेश भर में 22.78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। मध्य क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल संभाग के 16 जिलों में 4 लाख, 33 हजार 934 स्मार्ट मीटर लगाए हैं। इनमें सबसे अधिक भोपाल शहर वृत्त में 1 लाख 62 हजार 320 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 9.20 लाख और पूर्व क्षेत्र में 9.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में 1.14 करोड़ और स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इसके बाद सभी प्रीपेड में तब्दील किए जाएंगे। इसी के लिए 2028 तक की सीमा बढ़ाई गई है।

नए उपभोक्ताओं को प्रीपेड कनेक्शन

अब यह भी तय किया जा रहा है कि नए उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ दिए जाएंगे। मौजूदा पोस्टपेड मीटरों को भी चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदला जाएगा। हालांकि उपभोक्ताओं को विकल्प भी दिया जाएगा। वे प्रीपेड मीटर प्रणाली अपनाने के बाद पोस्टपेड प्रणाली में वापस जा सकेंगे।

प्रीपेड सिस्टम के लिए आयोग की गाइडलाइन

  • प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को दैनिक आधार पर बिजली खपत और शेष राशि की जानकारी देनी होगी।
  • विभिन्न माध्यमों से रीचार्ज सुविधा, कम बैलेंस पर अलर्ट।
  • रिचार्ज की अधिकतम सीमा नहीं होगी।
  • नए प्रीपेड कनेक्शन के लिए एनर्जी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं।
  • बैलेंस शून्य या नेगेटिव होने पर बिजली आपूर्ति स्वत: बंद हो जाएगी। रिचार्ज के लिए 3 दिनों का ग्रेस।
  • घरेलू प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के पात्र उपभोग सीमा में रहने तक स्वत: आपूर्ति कटऑफ नहीं करेगा।
  • स्मार्ट प्रीपेड मीटर शाम 6 से रात 10 बजे के बीच स्वत: आपूर्ति कट नहीं करेगा।

भरोसा हो ऐसी प्रक्रिया जरूरी

बिजली कंपनी के रिटायर्ड जीएम वीकेएस परिहार की मानें तो स्मार्ट मीटर खासकर प्रीपेड बिजली भुगतान उपभोक्ता के लिए नई बात होगी। बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल जमा करने की आदत को बदलना आसान नहीं है। स्मार्ट मीटर का ही विरोध हो रहा है। नई तकनीक को लेकर आमजन तक बात पहुंचानी होगी। उन्हें भरोसे में लेना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 11:03 am

Published on:

03 Nov 2025 11:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नए बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा ‘प्रीपेड कनेक्शन’, शाम को 4 घंटे कट नहीं होगी आपूर्ति

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बंगाल की खाड़ी से फिर आई आफत की खबर, इन 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

Weather Alert in MP Heavy Rain new sestern disturbance will be active
भोपाल

जब पहली बार यहां गूंजा था ‘मध्यप्रदेश’, 69 वर्षों बाद वहीं दिखी ‘विरासत से विकास’ की कहानी

MP Foundation Day
भोपाल

धीरेंद्र शास्त्री संग जया किशोरी, फिर जुड़ा दोनों कथावाचकों का नाम, जब कहा- ‘अच्छी लगेगी हमारी जोड़ी…’

dhirendra shastri jaya kishori sanatan hindu ekta yatra
भोपाल

राजस्थान जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ा झटका, 200 स्लीपर बसें हो गईं बंद, ये है वजह

MP News
भोपाल

बिजली बकायादारों को सीएम आज देंगे बड़ी सौगात, जानें किन्हें मिलेगा ‘समाधान योजना’ का लाभ?

cm mohan yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.