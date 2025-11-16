एमपी में पंचायत सचिवों की भर्ती पर बड़ा अपडेट, नए नियमों का प्रारूप तैयार

Panchayat Secretaries- मध्यप्रदेश में पंचायत सचिवों की भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने नए नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है। इस पर दावे आपत्तियां बुलाई गई हैं। इनके निराकरण के बाद राज्य में पंचायत सचिवों की भर्ती का नया प्रारूप लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रारूप में सचिव पद के लिए कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा यानि सीपीसीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। इसमें प्रदेश के हर जिले में जिला स्तर पर पंचायत सचिवों का एक कैडर बनाने की बात कही गई है। नए प्रारूप के मुताबिक जिले में जितनी पंचायतें होंगी उतने ही सचिव नियुक्त किए जाएंगे।