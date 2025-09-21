कल से लागू होंगी ‘GST’ की नई दरें, नूडल्स-पास्ता, बटर सहित कई सामान होंगे सस्ते

MP News: देशभर में सोमवार (22 सितंबर) से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों का असर शहर के बाजारों में दिखना शुरू हो गया है। कंज्यूमर उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने टैक्स में अंतर का बोझ खुद उठाकर कीमतों को कम करना शुरू कर दिया है, जिससे आइसक्रीम, साबुन, शैपू जैसे उत्पाद पहले से ही कम कीमत पर दुकानों पर उपलब्ध हो गए हैं। शहर के बड़े खुदरा विक्रेताओं का कहना है हमें नई जीएसटी दरें लागू होने से पहले ही कंपनियों से कम कीमत पर सामान मिल रहा है। वे टैक्स का अंतर खुद उठा रहे हैं।
इससे हमें अंतिम समय की भीड़ से बचने और ग्राहकों को लाभ पहुंचाने में मदद मिल रही है। वहीं, इसके उल्ट कपड़े और जूते-चप्पल ब्रांड 2500 रुपए से कम के उत्पादों पर जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को दे रहे हैं। लेकिन व्यापारी अपने मार्जिन से कोई बड़ी छूट नहीं दे रहे हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की थी कि जीएसटी में बदलाव के बाद 99 फीसदी सामानों पर लगने वाली दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी जाएगी। इसमें बटर, चीज, मिठाइयां, और नमकीन शामिल हैं। इसके अलावा बिस्कुट, कॉफी, आइसक्रीम, हेयर ऑयल, शैपू, और साबुन पर लगने वाली 18 फीसदी की दर को भी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। नई दरें सोमवार से लागू होंगी, लेकिन कंपनियों ने पहले ही कम कीमतों वाले उत्पाद वितरकों और खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाना शुरू कर दिया है।
-बटर, चीज़, मिठाइयां और नमकीन आदि पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
-बिस्कुट, आइसक्रीम, हेयर ऑयल, कॉफी, शैपू और साबुन आदि पर 18 फीसदी की जगह सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।
इस कदम से राजधानी के कंज्यूमर्स में खुशी का भाव है। लोग अब रोजमर्रा की चीजें कम कीमत पर खरीद रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद बाजार में किस तरह का बदलाव आता है।- सुनील जैन, राज्य अध्यक्ष, एफएमसीजी