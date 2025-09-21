कल से लागू होंगी ‘GST’ की नई दरें, नूडल्स-पास्ता, बटर सहित कई सामान होंगे सस्ते

MP News: देशभर में सोमवार (22 सितंबर) से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों का असर शहर के बाजारों में दिखना शुरू हो गया है। कंज्यूमर उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने टैक्स में अंतर का बोझ खुद उठाकर कीमतों को कम करना शुरू कर दिया है, जिससे आइसक्रीम, साबुन, शैपू जैसे उत्पाद पहले से ही कम कीमत पर दुकानों पर उपलब्ध हो गए हैं। शहर के बड़े खुदरा विक्रेताओं का कहना है हमें नई जीएसटी दरें लागू होने से पहले ही कंपनियों से कम कीमत पर सामान मिल रहा है। वे टैक्स का अंतर खुद उठा रहे हैं।