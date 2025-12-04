‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ में Ticket के लिए आया नया नियम, बताना होगा Code

(Photo Source- Patrika)
Vande Bharat Express: आने वाले दिनों में अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने जा रहे तो ये खबर आपके काम की है। यात्रियों को बता दें कि शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस में भी वन टाइम पासवर्ड के आधार पर यात्रियों को रिजर्वेशन मिल सकेगा। यात्रियों की सुविधा एवं दलाली सिस्टम को खत्म करने के लिए भोपाल रेल मंडल ने यह व्यवस्था लागू कर दी है।
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्रियों को अपना एक्टिव मोबाइल नंबर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। जैसे ही टिकट बुकिंग के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। वैसे ही उनके एक्टिव मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इस प्रकार आसानी से इन दोनों ट्रेनों में टिकट बुकिंग की जा सकेगी। बता दें कि तत्काल एवं अन्य रिजर्वेशन व्यवस्था पर कई बार यात्रियों द्वारा अनेक प्रकार की शिकायत की गई हैं।
रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत (20171)
रानी कमलापति-रीवा-रानी कमलापति वंदे भारत (20173/74)
ओटीपी से रिजर्वेशन होने से सिर्फ असली यात्री के मोबाइल पर आएगा, इसलिए फर्जी बुकिंग और टिकट ब्लॉक करने वाले एजेंटों की चालें अब मुश्किल होंगी। जब ब्लॉकिंग कम होगी, तो असली यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता बढ़ेगी। ओटीपी वेरिफिकेशन से बुकिंग असली पहचान के साथ होगी, जिससे सिक्योरिटी अधिक मजबूत होगी। टिकट कैंसल, रिफंड और पहचान से जुड़ी समस्याएं काफी कम होंगी। रेलवे को भी रिकॉर्ड और ट्रैकिंग में सहूलियत होगी, जिससे सेवाएं और बेहतर होंगी।
यह नई ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली में टिकट तभी मिलेगा, जब आपके मोबाइल पर आया ओटीपी सही समय पर डाला जाए। इसलिए टिकट बुक करने से पहले ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर चालू हो और नेटवर्क अच्छा मिल रहा हो।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग