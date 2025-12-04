‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ में Ticket के लिए आया नया नियम, बताना होगा Code

ओटीपी से रिजर्वेशन होने से सिर्फ असली यात्री के मोबाइल पर आएगा, इसलिए फर्जी बुकिंग और टिकट ब्लॉक करने वाले एजेंटों की चालें अब मुश्किल होंगी। जब ब्लॉकिंग कम होगी, तो असली यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता बढ़ेगी। ओटीपी वेरिफिकेशन से बुकिंग असली पहचान के साथ होगी, जिससे सिक्योरिटी अधिक मजबूत होगी। टिकट कैंसल, रिफंड और पहचान से जुड़ी समस्याएं काफी कम होंगी। रेलवे को भी रिकॉर्ड और ट्रैकिंग में सहूलियत होगी, जिससे सेवाएं और बेहतर होंगी।