4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ में Ticket के लिए आया नया नियम, बताना होगा Code

Vande Bharat Express: अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। अब टिकट बुकिंग में OTP अनिवार्य होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 04, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

Vande Bharat Express: आने वाले दिनों में अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने जा रहे तो ये खबर आपके काम की है। यात्रियों को बता दें कि शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस में भी वन टाइम पासवर्ड के आधार पर यात्रियों को रिजर्वेशन मिल सकेगा। यात्रियों की सुविधा एवं दलाली सिस्टम को खत्म करने के लिए भोपाल रेल मंडल ने यह व्यवस्था लागू कर दी है।

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्रियों को अपना एक्टिव मोबाइल नंबर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। जैसे ही टिकट बुकिंग के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। वैसे ही उनके एक्टिव मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इस प्रकार आसानी से इन दोनों ट्रेनों में टिकट बुकिंग की जा सकेगी। बता दें कि तत्काल एवं अन्य रिजर्वेशन व्यवस्था पर कई बार यात्रियों द्वारा अनेक प्रकार की शिकायत की गई हैं।

इन ट्रेनों में लागू हुई ओटीपी व्यवस्था

रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत (20171)

रानी कमलापति-रीवा-रानी कमलापति वंदे भारत (20173/74)

बढ़ेगी टिकट की उपलब्धता

ओटीपी से रिजर्वेशन होने से सिर्फ असली यात्री के मोबाइल पर आएगा, इसलिए फर्जी बुकिंग और टिकट ब्लॉक करने वाले एजेंटों की चालें अब मुश्किल होंगी। जब ब्लॉकिंग कम होगी, तो असली यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता बढ़ेगी। ओटीपी वेरिफिकेशन से बुकिंग असली पहचान के साथ होगी, जिससे सिक्योरिटी अधिक मजबूत होगी। टिकट कैंसल, रिफंड और पहचान से जुड़ी समस्याएं काफी कम होंगी। रेलवे को भी रिकॉर्ड और ट्रैकिंग में सहूलियत होगी, जिससे सेवाएं और बेहतर होंगी।

तभी मिलेगा टिकट

यह नई ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली में टिकट तभी मिलेगा, जब आपके मोबाइल पर आया ओटीपी सही समय पर डाला जाए। इसलिए टिकट बुक करने से पहले ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर चालू हो और नेटवर्क अच्छा मिल रहा हो।

ये भी पढ़ें

एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
धार
(Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 12:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ में Ticket के लिए आया नया नियम, बताना होगा Code

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विधानसभा में बंदर बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, जिसने देखा रह गया हक्का-बक्का, जाने माजरा

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल

चकाचक होगा नेशनल हाइवे-46, बनेगी ‘सर्विस रोड’, कनेक्ट होंगे कई गांव

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

अब भोपाल में मिलेगा कश्मीर का मजा, बड़े तालाब में डल झील के शिकारे का शुभारंभ, जाने किराया

Shikaras Run Bada Talab
भोपाल

1 लाख में सरकारी डॉक्टर करेगा 8-10 ऑपरेशन, बेहतर होगी ‘आयुष्मान योजना’

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, हिमाचल में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ

Severe Cold Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.