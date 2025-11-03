‘वन विभाग’ में लागू होंगे नए नियम, 1 हजार से ज्यादा रेंजरों की बढ़ेगी सैलरी

MP News: मध्यप्रदेश में रेंजरों के वेतन और अधिकार बढ़ाए जाएंगे। वन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। 2026 के अंत में नए नियम लागू होंगे। इससे प्रदेश के 1192 रेंजरों को फायदा होगा। रेंजर पुलिस के थाना प्रभारियों के समकक्ष थ्री स्टार होते हैं। तहसीलदार के बराबर अधिकार रखते हैं, पर वेतन टीआइ व तहसीलदारों से कम हैं। अरसे से रेंजर ग्रेड-पे में सुधार की मांग करते रहे हैं। सरकार अब भर्ती नियमों में बदलाव कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अभी रेंजरों के भर्ती नियमों में बदलाव संबंधी प्राथमिक काम शुरू किया है।