भोपाल

रेलवे का नया शेड्यूल, ’15 ट्रेनों’ के फेरे बढ़े, देखें List

Indian Railway: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के लिए नया ट्रेन शेड्यूल जारी किया गया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 01, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

Indian Railway: त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। बिहार के यात्रियों के लिए 12000 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना है। इन ट्रेनों के चलने से यूपी-बिहार आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

इन सबके बीच रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के लिए नया ट्रेन शेड्यूल जारी किया गया है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि नियमित ट्रेनों को अतिरिक्त फेरों में चलाकर वेटिंग और नो रूम जैसे हालात से निपटने का प्रयास किया जा रहा है।

इन ट्रेनों के चलेंगी अतिरिक्तत फेरे

ट्रेन संख्या 09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल 29 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09026 दानापुर- वलसाड स्पेशल 30 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09031 उधना-जयनगर स्पेशल 28 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09032 जयनगर-उधना स्पेशल 29 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09039 उधना-धनबाद स्पेशल 26 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09040 धनबाद-उधना स्पेशल 28 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09045 उधना-पटना स्पेशल 26 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09046 पटना-उधना स्पेशल 27 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09343 डॉ. अंबेडकर नगर - पटना स्पेशल 25 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09344 पटना - डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल 26 दिसंबर

ट्रेन संख्या 04156 उधना - सूबेदारगंज स्पेशल 30 दिसंबर

ट्रेन संख्या 04155 सूबेदारगंज - उधना स्पेशल 29 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09044 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 29 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09117 उधना - सूबेदारगंज स्पेशल 26 दिसंबर

ट्रेन संख्या 09118 सूबेदारगंज-उधना स्पेशल 27 दिसंबर

Published on:

01 Sept 2025 03:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रेलवे का नया शेड्यूल, ’15 ट्रेनों’ के फेरे बढ़े, देखें List

