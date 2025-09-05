नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. माइकल रॉबर्ट क्रेमर ने बताया बच्चों की सेहत का बड़ा राज

Nobel winner Prof. Michael Robert Kremer- अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. माइकल रॉबर्ट क्रेमर भोपाल आए। शुक्रवार को मंत्रालय में उन्होंने मुख्य सचिव अनुराग जैन व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की विकास पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने और साक्ष्य-आधारित विकास रणनीतियों पर चर्चा की। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और जल क्षेत्रों को और अधिक मज़बूत बनाने पर विचार-विमर्श किया। बैठक में प्रो. माइकल रॉबर्ट क्रेमर ने बच्चों की सेहत से संबंधित अहम तथ्य बताया। उन्होंने कहा कि 'हर घर जल' कार्यक्रम, खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य मानकों में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रो. क्रेमर ने बताया कि नवजात शिशु, जल जनित बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनके सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकला है कि सुरक्षित जल उपलब्ध कराकर बच्चों से संबंधित हर चार में से एक मृत्यु रोकी जा सकती है।