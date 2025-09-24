Voter list के रिव्यू में बड़ी लापरवाही, ’77 बीएलओ’ को नोटिस जारी

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के तहत इस समय कर्मचारी को 2003 की मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या की जांच के लिए काम पर लगाया है। मतदाताओं के सही विवरणों का पता लगाने का काम करना है। एसआइआर यानी अनुपूरक सूची से ये पहले का काम है। यह मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट करने की प्रक्रिया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी योग्य मतदाता न छूटे, डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं और गलतियां सुधारी जाएं।