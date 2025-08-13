एमपी के 5 वरिष्ठ अफसरों पर गिरी गाज, नोटिस से जिलों में मच गया हड़कंप

Notice- मध्यप्रदेश में स्वसहायता समूहों की आय बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षिका सिंह ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। मिशन की समीक्षा बैठक में उन्होंने माइक्रो इण्डस्ट्रीज स्थापित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कलस्टर की प्लानिंग करने को कहा। सीईओ हर्षिका सिंह ने समूह सदस्यों को धोखा-धडी से बचाने के लिए जागरूक बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने समूहों की बैंकिंग प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले मिशन कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, सीईओ हर्षिका सिंह ने काम में अपेक्षित प्रगति के अभाव में पांच जिलों के प्रबंधकों को नोटिस देने के निर्देश जारी कर दिए। वरिष्ठ अफसरों पर गाज गिरने से विभाग में हड़कंप मच गया है।