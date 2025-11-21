शादी की बात करने फ्लैट पर ले गया डॉक्टर, अब सामने आई सच्चाई

nurse harassment allegation complaint files against junior doctor (demo pic)
nurse harassment allegation: मध्यप्रदेश के भोपाल में डॉक्टर की डर्टी हरकत सामने आई है। घटना शहर के शाहजहांनाबाद थाना इलाके की है जहां एक निजी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर ने नर्स को दोस्ती कर अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और करीब 9 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बीते दिनों नर्स ने शादी के लिए दबाव बनाया तो डॉक्टर अपने वादे से मुकर गया जिसके बाद पीड़िता को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ और उसने पुलिस में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
आरोपी डॉक्टर का नाम अजय विश्वकर्मा है जिस पर पीड़ित नर्स ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि वो उसी हॉस्पिटल में काम करती है जिसमें आरोपी जूनियर डॉक्टर है। एक ही जगह काम करने के कारण दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी इसी बीच डॉक्टर अजय ने उसे शादी का झांसा दिया। मार्च के महीने में शादी की बात करने का कहकर डॉक्टर अजय उसे अपने साथ ईदगाह हिल्स स्थित फ्लैट पर ले गया। लेकिन वहां पर कोई नहीं था और तभी पहली बार उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए।
पीड़ित नर्स के मुताबिक करीब 9 महीने तक डॉक्टर अजय उसे शादी का झांसा देता रहा और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बीते दिनों उसने जब शादी का दबाव बनाया तो अजय ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं उसे ये भी आरोप लगाया है कि उसे धोखे में रखकर अजय ने दूसरी जगह शादी तय कर ली है। पुलिस ने पीड़ित नर्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
