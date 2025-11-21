Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

शादी की बात करने फ्लैट पर ले गया डॉक्टर, अब सामने आई सच्चाई

nurse harassment allegation: जूनियर डॉक्टर ने नर्स से दोस्ती की और शादी की बात करने का कहकर अपने साथ घर पर ले गया था...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Nov 21, 2025

nurse harassment allegation complaint files against junior doctor

nurse harassment allegation complaint files against junior doctor (demo pic)

nurse harassment allegation: मध्यप्रदेश के भोपाल में डॉक्टर की डर्टी हरकत सामने आई है। घटना शहर के शाहजहांनाबाद थाना इलाके की है जहां एक निजी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर ने नर्स को दोस्ती कर अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और करीब 9 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बीते दिनों नर्स ने शादी के लिए दबाव बनाया तो डॉक्टर अपने वादे से मुकर गया जिसके बाद पीड़िता को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ और उसने पुलिस में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

शादी की बात करने फ्लैट पर ले गया…

आरोपी डॉक्टर का नाम अजय विश्वकर्मा है जिस पर पीड़ित नर्स ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि वो उसी हॉस्पिटल में काम करती है जिसमें आरोपी जूनियर डॉक्टर है। एक ही जगह काम करने के कारण दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी इसी बीच डॉक्टर अजय ने उसे शादी का झांसा दिया। मार्च के महीने में शादी की बात करने का कहकर डॉक्टर अजय उसे अपने साथ ईदगाह हिल्स स्थित फ्लैट पर ले गया। लेकिन वहां पर कोई नहीं था और तभी पहली बार उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए।

करीब 9 महीने बाद सामने आया सच

पीड़ित नर्स के मुताबिक करीब 9 महीने तक डॉक्टर अजय उसे शादी का झांसा देता रहा और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बीते दिनों उसने जब शादी का दबाव बनाया तो अजय ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं उसे ये भी आरोप लगाया है कि उसे धोखे में रखकर अजय ने दूसरी जगह शादी तय कर ली है। पुलिस ने पीड़ित नर्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में लड़के की पैंट की दोनों जेबों में डाला ज्वलनशील पाउडर
धार
dhar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 08:49 pm

Published on:

21 Nov 2025 08:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / शादी की बात करने फ्लैट पर ले गया डॉक्टर, अब सामने आई सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में निवेश के लिए 5 हजार उद्योगपतियों को आमंत्रण, राज्य सरकार ने दी 5 हजार एकड़ जमीन

5000 acres of land given to nearly 5000 industrialists for investment in MP
भोपाल

एमपी में बनेगा एक और अभयारण्य, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announced the creation of a sanctuary in Kagpur
भोपाल

एमपी के युवा नेता को किया गिरफ़्तार, राज्य के बड़े कांग्रेस नेता भड़के

Big Congress leaders angry over the arrest of MP youth leader Manjit Ghoshi
भोपाल

पूर्व उपराष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत करने नहीं पहुंचा कोई भाजपा नेता

jagdeep dhankhad
भोपाल

एमपी में निवेश के लिए हैदराबाद में रोड-शो करेंगे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav will do road-show in Hyderabad for investment in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.