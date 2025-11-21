शादी की बात करने फ्लैट पर ले गया डॉक्टर, अब सामने आई सच्चाई

आरोपी डॉक्टर का नाम अजय विश्वकर्मा है जिस पर पीड़ित नर्स ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि वो उसी हॉस्पिटल में काम करती है जिसमें आरोपी जूनियर डॉक्टर है। एक ही जगह काम करने के कारण दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी इसी बीच डॉक्टर अजय ने उसे शादी का झांसा दिया। मार्च के महीने में शादी की बात करने का कहकर डॉक्टर अजय उसे अपने साथ ईदगाह हिल्स स्थित फ्लैट पर ले गया। लेकिन वहां पर कोई नहीं था और तभी पहली बार उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए।