एमपी में लड़के की पैंट की दोनों जेबों में डाला ज्वलनशील पाउडर

पीड़ित के मुताबिक जब पैंट की दोनों जेबों में आग लगी तो वो दर्द से चीख उठा लेकिन ढोंगी बाबा कनीराम ने उसकी एक नहीं सुनी उलटे उससे कहा कि श्रीराम बोलते रहो आग खुद बुझ जाएगी। इसके बाद उसने कनीराम का विरोध किया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो कनीराम ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अब अपनी मां के साथ पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी बाबा कनीराम फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हैरानी की बात ये है कि इससे पहले भी इस साल के शुरूआती महीने में इसी तरह की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी जिसके बाद से मामला कोर्ट में है।