एमपी में लड़के की पैंट की दोनों जेबों में डाला ज्वलनशील पाउडर

mp news: मध्यप्रदेश के धार जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक युवक के साथ इलाज के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। 15 साल के नाबालिग लड़के को शराब छुड़ाने के नाम पर ढोंगी बाबा ने बुरी तरह से जला दिया। ढोंगी बाबा के खिलाफ नाबालिग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हैरानी की बात ये है कि ढोंगी बाबा के खिलाफ पहले भी ऐसी ही शिकायत दर्ज हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद वो अपनी अंधविश्वास की दुकान खोलकर बैठा हुआ है। पुलिस ने नाबालिग लड़के की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है लेकिन ढोंगी बाबा फरार हो गया है।
घटना धार जिले के धरमपुरी थाना इलाके की है जहां 15 साल के नाबालिग लड़के के साथ ये घटना हुई है। पीड़ित ने बताया कि वो 17 अक्टूबर को शाहपुरा काकड़दा में रहने वाले कनीराम के पास गया था । जहां शराब छुड़ाने के नाम पर पहले तो कनीराम ने दो हजार रूपए ले लिए और फिर उसकी पैंट की दोनों जेबों में एक सफेद रंग का पाउडर डाल दिया। पाउडर डालने के बाद कनीराम ने कहा कि जमीन पर लोट लगाओ और उसने जैसे ही जमीन पर लोट लगानी शुरू की तो उसकी पैंट की जेबों में आग लग गई और आग की लपटें उठने लगीं। इसके कारण उसकी दोनों जांघें गंभीर रूप से जल गई हैं।
पीड़ित के मुताबिक जब पैंट की दोनों जेबों में आग लगी तो वो दर्द से चीख उठा लेकिन ढोंगी बाबा कनीराम ने उसकी एक नहीं सुनी उलटे उससे कहा कि श्रीराम बोलते रहो आग खुद बुझ जाएगी। इसके बाद उसने कनीराम का विरोध किया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो कनीराम ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अब अपनी मां के साथ पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी बाबा कनीराम फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हैरानी की बात ये है कि इससे पहले भी इस साल के शुरूआती महीने में इसी तरह की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी जिसके बाद से मामला कोर्ट में है।
