Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

एमपी में लड़के की पैंट की दोनों जेबों में डाला ज्वलनशील पाउडर

mp news: शराब छुड़ाने के नाम पर ढोंगी बाबा ने जोखिम में डाल दी 15 साल के लड़के की जान..।

2 min read
Google source verification

धार

image

Shailendra Sharma

Nov 21, 2025

dhar news

flammable powder put in both pockets of boy pants (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के धार जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक युवक के साथ इलाज के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। 15 साल के नाबालिग लड़के को शराब छुड़ाने के नाम पर ढोंगी बाबा ने बुरी तरह से जला दिया। ढोंगी बाबा के खिलाफ नाबालिग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हैरानी की बात ये है कि ढोंगी बाबा के खिलाफ पहले भी ऐसी ही शिकायत दर्ज हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद वो अपनी अंधविश्वास की दुकान खोलकर बैठा हुआ है। पुलिस ने नाबालिग लड़के की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है लेकिन ढोंगी बाबा फरार हो गया है।

पैंट के जेबों में डाला ज्वलनशील पाउडर

घटना धार जिले के धरमपुरी थाना इलाके की है जहां 15 साल के नाबालिग लड़के के साथ ये घटना हुई है। पीड़ित ने बताया कि वो 17 अक्टूबर को शाहपुरा काकड़दा में रहने वाले कनीराम के पास गया था । जहां शराब छुड़ाने के नाम पर पहले तो कनीराम ने दो हजार रूपए ले लिए और फिर उसकी पैंट की दोनों जेबों में एक सफेद रंग का पाउडर डाल दिया। पाउडर डालने के बाद कनीराम ने कहा कि जमीन पर लोट लगाओ और उसने जैसे ही जमीन पर लोट लगानी शुरू की तो उसकी पैंट की जेबों में आग लग गई और आग की लपटें उठने लगीं। इसके कारण उसकी दोनों जांघें गंभीर रूप से जल गई हैं।

दर्द से तड़पता रहा पर नहीं कराया इलाज

पीड़ित के मुताबिक जब पैंट की दोनों जेबों में आग लगी तो वो दर्द से चीख उठा लेकिन ढोंगी बाबा कनीराम ने उसकी एक नहीं सुनी उलटे उससे कहा कि श्रीराम बोलते रहो आग खुद बुझ जाएगी। इसके बाद उसने कनीराम का विरोध किया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो कनीराम ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अब अपनी मां के साथ पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी बाबा कनीराम फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हैरानी की बात ये है कि इससे पहले भी इस साल के शुरूआती महीने में इसी तरह की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी जिसके बाद से मामला कोर्ट में है।

ये भी पढ़ें

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टरों को दिल्ली से पड़ी फटकार, मिली ‘चेतावनी’
भोपाल
BHOPAL NEWS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 03:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / एमपी में लड़के की पैंट की दोनों जेबों में डाला ज्वलनशील पाउडर

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धार भोजशाला: फिर गूंजा ‘सत्‍याग्रह’ अखंड पूजा की जिद, वसंत पंचमी 2026 से पहले गरमाया माहौल

Dhar Bhojshala hanuman chalisa recitation
धार

पिता गमी में गए थे, मां बाजार…रिश्तेदार के भरोसे छोड़ी डेढ़ साल की मासूम बाल्टी में डूबी, मौत 

MP news Dhar horrific incident
धार

वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने चलाए डंडे-पत्थर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भड़का विवाद

attack on forest department team stone pelting land dispute mp news
धार

MP में छिड़ी ‘क्रेडिट वॉर’! उमंग सिंघार और प्रभारी मंत्री ने एक ही ग्रिड का कर दिया उद्घाटन

kailash vijayvargiya umang singhar power grid double inauguration drama mp news
धार

‘तेरे घर में घुसकर मारूंगा’, जेल से छूटते ही आरोपियों ने बनाई रील, पीड़िता का परिवार डरा

molestation accused viral reel gunde song amjhera dhar mp news
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.