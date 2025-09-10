अनोखा प्रयोग…’इलेक्ट्रिक वाहन’ में कन्वर्ट हो सकेंगे पुराने टू-व्हीलर, ये है तरीका

MP News: मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक अनोखा प्रयोग किया है, जिससे पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जा सकेगा। यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी को बदलना नहीं चाहते, तो अब सिर्फ इंजन बदलकर उसे ईवी में परिवर्तित किया जा सकेगा।
मैनिट ने ईवी-डे के अवसर पर ईवी एक्सपो में लोगों को साफ और सस्ते भविष्य की झलक दिखाई। यह एक्सपो सिर्फ गाड़ियों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच बना जहां तकनीक, पर्यावरण और आम लोगों की जरूरतें एक साथ आईं।
इस मेगा इवेंट में देश-विदेश की बड़ी कंपनियों ने अपने लेटेस्ट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पेश किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के एसीएस मनु श्रीवास्तव तथा प्रशासन विभाग के एसीएस संजय कुमार दुबे सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण टेक ट्रैक केस बैटल रहा जिसमें छात्र और युवा इनोवेटर्स ईवी डिजाइन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अपने विजन साझा किया। कंपनियों ने अपने मॉडल्स ने दिखाया कि अब ईवी सिर्फ बड़े शहरों या अमीरों की चीज नहीं रही। दोपहिया वाहनों में किफायती और स्टाइलिश ऑप्शन पेश किए।
इस एक्सपो की खास बात रही नई बैटरी टेक्नोलॉजी, जिससे गाड़ियां अब ज्यादा दूरी तय कर रही हैं और कम समय में चार्ज हो जाती हैं। साथ ही, स्मार्ट फीचर्स जैसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल, रियल टाइम नेविगेशन और सेटी अलर्ट्स भी लोगों को खूब पसंद आए।
एक्सपो में टेक ट्रैक केस बैटल नाम की प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें छात्रों ने स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और ईवी डिजाइन पर अपने इनोवेटिव आइडिया पेश किए।