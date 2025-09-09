Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

निर्देश जारी…अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, कटेगा 7 दिन का वेतन

MP News: कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी केवल एल-1 स्तर पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं सक्रिय होकर शिकायतों का समाधान कराएं।

Astha Awasthi

Sep 09, 2025

MP News: सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण की जानकारी समय पर दर्ज न करने वाले एल-1 स्तर के अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन का वेतन राजसात किया जाए। शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और योजनाओं पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शिकायतों का संतोषजनक निराकरण होना चाहिए।

यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक में दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी केवल एल-1 स्तर पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं सक्रिय होकर शिकायतों का समाधान कराएं।

151 में 77 बच्चे सुपोषित हो चुके

बैठक में बताया कि जिले में कुपोषण निवारण के लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अति कम वजन वाले बच्चों को गोद लेकर उन्हें सुपोषित बनाने का बीड़ा उठाया है। परिणामस्वरूप बाल विकास परियोजना गिर्द क्षेत्र में गोद लिए गए 151 बच्चों में से 77 पूरी तरह सुपोषित हो चुके हैं और 62 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। भितरवार क्षेत्र में 145 बच्चों को गोद लिया था, जिनमें 115 बच्चे अब सामान्य श्रेणी में हैं।

पराली जलाने पर जीरो टॉलरेंस

धान और अन्य फसलों की पराली जलाने पर कलेक्टर ने जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और पंचायत अधिकारी विशेष अभियान चलाकर किसानों को पराली जलाने से रोकें और इसके दुष्परिणामों की जानकारी दें।

09 Sept 2025 03:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / निर्देश जारी…अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, कटेगा 7 दिन का वेतन

