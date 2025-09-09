निर्देश जारी…अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, कटेगा 7 दिन का वेतन

बैठक में बताया कि जिले में कुपोषण निवारण के लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अति कम वजन वाले बच्चों को गोद लेकर उन्हें सुपोषित बनाने का बीड़ा उठाया है। परिणामस्वरूप बाल विकास परियोजना गिर्द क्षेत्र में गोद लिए गए 151 बच्चों में से 77 पूरी तरह सुपोषित हो चुके हैं और 62 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। भितरवार क्षेत्र में 145 बच्चों को गोद लिया था, जिनमें 115 बच्चे अब सामान्य श्रेणी में हैं।