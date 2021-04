भोपाल। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस बुधवार सुबह मंडीदीप रेलवे स्टेशन पहुंच गई। यहां से ऑक्सीजन टैंकर उतार लिए गए जिन्हें गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। इस ट्रेन में भोपाल को दो, सागर के लिए 3 और जबलपुर के लिए एक टैंकर उतारा गया है।

देखें video: भोपाल : ऑक्सीजन एक्सप्रेस में आई मरीजों की सांसे



मंडीदीप में जो टैंकर बुधवार सुबह उतारे गए हैं, उन्हें सीधे अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। विशेष सुरक्षा में ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उन्हें भोपाल के लिए रवाना किया गया। भोपाल को दो टैंकरों में कुल 32 टन ऑक्सीजन मिली है। भोपाल में हरदिन 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग है। जो बढ़कर 110 मीट्रिक टन से भी ज्यादा बढ़ गई है। तेजी से कोरोना संक्रमितों की हालत बिगड़ने से यह स्थिति बन रही है।

#WATCH | 'Oxygen Express', carrying 6 Oxygen tankers from Jharkhand's Bokaro, arrives at Mandideep railway station in Bhopal. Two tankers each will be unloaded at Mandideep and Sagar and one tanker will be sent to Jabalpur.#COVID19 pic.twitter.com/CrFBReKWAn