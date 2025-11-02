एमपी में धान किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने दी पंजीयन में छूट

MP Farmers- एमपी में धान की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी की तैयारियां चल रहीं हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन कराया गया है। हालांकि कई किसान धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा सके हैं। ऐसे किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन किसानों को अब 6 नवंबर तक पंजीयन कराने की छूट दे दी है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक पंजीयन नहीं करा सके किसानों को सरकार ने राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है।