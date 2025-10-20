ट्रेन-बसों में भीड़ ही भीड़, विमान किराया भी 3 गुना हो गया

train bus flight tickets booking: त्योहार के मौके पर यात्री बस और एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त ओवर क्राउड हो चुकी है। इस समय ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है, जबकि विमानों का किराया तीन गुना तक महंगा चल रहा है। यात्री बस ऑपरेटरों ने फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के नाम पर किराया चार गुना तक महंगा कर दिया है। लोग प्रायवेट टैक्सी के भरोसे सफर तय कर रहे हैं। निजी कैब 1500 प्रति सवारी के हिसाब से 600 किमी तक की यात्रा करवाकर मुनाफा सर्विस देने का दावा कर रहे हैं।