ट्रेन-बसों में भीड़ ही भीड़, विमान किराया भी 3 गुना हो गया

train bus flight tickets booking: यात्री बस ऑपरेटरों ने फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के नाम पर किराया चार गुना तक महंगा कर दिया है। लोग प्रायवेट टैक्सी के भरोसे सफर तय कर रहे हैं।

भोपाल

Manish Geete

Oct 20, 2025

train bus flight tickets booking: त्योहार के मौके पर यात्री बस और एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त ओवर क्राउड हो चुकी है। इस समय ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है, जबकि विमानों का किराया तीन गुना तक महंगा चल रहा है। यात्री बस ऑपरेटरों ने फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के नाम पर किराया चार गुना तक महंगा कर दिया है। लोग प्रायवेट टैक्सी के भरोसे सफर तय कर रहे हैं। निजी कैब 1500 प्रति सवारी के हिसाब से 600 किमी तक की यात्रा करवाकर मुनाफा सर्विस देने का दावा कर रहे हैं।

फेस्टिवल स्पॉट फेयर

भोपाल से प्रतिदिन 38 लाइट का संचालन दोनों दिशाओं में किया जाता है। एयर इंडिया एवं इंडिगो के जरिए यात्री दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित अन्य शहरों के लिए फिलहाल फेस्टिवल स्पॉट फेयर पर यात्रा कर रहे हैं। जिन यात्रियों ने प्री बुकिंग करवाई थी, केवल उन्हें ही इस वक्त किफायती यात्रा का अनुभव हो रहा है।

प्रतिदिन 155 ट्रेनों की आवाजाही

भोपाल एवं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इस वक्त प्रतिदिन 155 नियमित एवं फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। प्रतिदिन दोनों स्टेशन पर सवा लाख यात्रियों का फुटफॉल दर्ज किया जा रहा है। रेलवे ने क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाया है लेकिन ट्रेनों में लगातार नो रूम के हालात बने हुए हैं।

345 बसों के भरोसे मुसाफिर

नादरा, आईएसबीटी और हलालपुरा से इस वक्त 345 बसों का संचालन किया जा रहा है। प्रतिदिन यात्रियों की संया दो लाख से अधिक बनी हुई है। फ्लेक्सी फेयर के नाम पर बस ऑपरेटर किराया तय कर सकते हैं लेकिन इसकी आड़ में चार गुना तक दाम वसूली चल रही है।

Published on:

20 Oct 2025 07:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्रेन-बसों में भीड़ ही भीड़, विमान किराया भी 3 गुना हो गया

