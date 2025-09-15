15 अक्टूबर से कमर्शियल रन शुरू, ‘2 हजार ई-रिक्शा’ से स्टेशन पहुंचेगें यात्री

MP News: मेट्रो स्टेशन तक यात्रियों को आसानी से पहुंचने के लिए 2000 ई-रिक्शा की जरूरत है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ट्रैफिक सर्वे में यह बात सामने आई है। हालांकि, अभी ई-रिक्शा और ऑटो के प्रतिनिधियों से मेट्रो प्रबंधन ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की है। जबकि, मेट्रो लाइन पर 15 अक्टूबर 2025 तक कमर्शियल रन शुरू होना है।
सर्वे के अनुसार मेट्रो में सवारी करने वाले यात्रियों में से 70 फीसदी तक लाइन से एक किमी. दायरे में रहने वाले होंगे। साकेतनगर से शक्तिनगर, अल्कापुरी, दुर्गा नगर, अरेरा कॉलोनी ई2 से ई4 का हिस्सा व पद्मनाभ नगर, सुभाष नगर रहवासी क्षेत्र के यात्री मेट्रो पकड़ेगे। जबकि इसके बाद एमपी नगर से लेकर अरेरा हिल्स और जिंसी तक का क्षेत्र कर्मचारी, कारोबारी व नौकरीपेशा और उपभोक्ता श्रेणी के यात्री मेट्रो से सफर करेंगे।
मेट्रो को यात्रियों के लिए किए अध्ययन में सबसे अधिक यात्री एम्स से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, अरेरा कॉलोनी, एमपी नगर में बोर्ड ऑफिस तक के आए है। अफसरों के अनुसार रोजाना करीब सात हजार यात्री यहां से आएंगे। एम्स में रोजाना 3500 की ओपीडी रहती है और बड़ी संख्या बाहर से आने वाले मरीजों की होती है।
यात्रियों को मेट्रो में सवारी कराने के लिए मेट्रो कमर्शियल रन शुरू होने के साथ ही एम्स से एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी और क्षेत्र को जोड़ने वाली लो-फ्लोर बसों को अन्य रूट से बढ़ाया जा सकता है। कोशिश है कि निजी वाहनों के अलावा अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो रूट पर न हो। हालांकि अभी इस पर निर्णय अभी नहीं लिया।
मेट्रो स्टेशन से आमजन को जोडऩे के लिए वाहन सुविधाओं पर काम हो रहा है। इसे हम तय समय पर सबके सामने लाएंगे। भोपाल मेट्रो लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बने, यही कोशिश है। चैतन्य एस कृष्णा, एमडी, मेट्रो रेल