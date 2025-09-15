15 अक्टूबर से कमर्शियल रन शुरू, ‘2 हजार ई-रिक्शा’ से स्टेशन पहुंचेगें यात्री

सर्वे के अनुसार मेट्रो में सवारी करने वाले यात्रियों में से 70 फीसदी तक लाइन से एक किमी. दायरे में रहने वाले होंगे। साकेतनगर से शक्तिनगर, अल्कापुरी, दुर्गा नगर, अरेरा कॉलोनी ई2 से ई4 का हिस्सा व पद्मनाभ नगर, सुभाष नगर रहवासी क्षेत्र के यात्री मेट्रो पकड़ेगे। जबकि इसके बाद एमपी नगर से लेकर अरेरा हिल्स और जिंसी तक का क्षेत्र कर्मचारी, कारोबारी व नौकरीपेशा और उपभोक्ता श्रेणी के यात्री मेट्रो से सफर करेंगे।