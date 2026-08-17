जीतू पटवारी के परिवार में शोक, एमपी कांग्रेसाध्यक्ष ने स्थगित किए सभी राजनैतिक कार्यक्रम

jitu patwari : प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी के परिवार में शोक हुआ है। उनके काकाजी का निधन हो गया है। प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर काकाजी घनश्याम पटवारी के देहांत की सूचना देते हुए इसपर दुख जताया। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सभी राजनैतिक कार्यक्रम, बैठकें आदि भी ​स्थगित कर दी हैं।