17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

जीतू पटवारी के परिवार में शोक, एमपी कांग्रेसाध्यक्ष ने स्थगित किए सभी राजनैतिक कार्यक्रम

jitu patwari uncle ghanshyam patwari dead : पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सभी कार्यक्रम स्थगित, परिवार में निधन, पसरा शोक
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 17, 2026

जीतू पटवारी के काकाजी घनश्याम पटवारी का निधन

Jitu Patwari - Image X

jitu patwari : प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी के परिवार में शोक हुआ है। उनके काकाजी का निधन हो गया है। प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर काकाजी घनश्याम पटवारी के देहांत की सूचना देते हुए इसपर दुख जताया। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सभी राजनैतिक कार्यक्रम, बैठकें आदि भी ​स्थगित कर दी हैं।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने परिवार में शोक की सूचना अपने एक्स हेंडल पर दी। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित करने की भी जानकारी दी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

मेरे पूज्य काकाजी श्री घनश्याम जी पटवारी का आकस्मिक निधन हो गया है! मैं दिवंगत आत्मा की मुक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं!

शोक की इस घड़ी में मेरे समस्त दौरे, राजनीतिक कार्यक्रम एवं पूर्व निर्धारित बैठकें आगामी सूचना तक स्थगित रहेंगीं.

एआइसीसी के सचिव व यूपी के इंचार्ज कुणाल चौधरी ने दुख जताया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआइसीसी के सचिव व यूपी के इंचार्ज कुणाल चौधरी ने प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के काकाजी स्वर्गीय घनश्याम पटवारी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुःखद समाचार है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दे।

घनश्याम पटवारी का परिवार मूल रूप से इंदौर के पास बिजावलपुर से संबंधित

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के काकाजी घनश्याम पटवारी का परिवार मूल रूप से इंदौर के पास बिजावलपुर से संबंधित है। सोमवार को उनका आकस्मिक निधन हो गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के परिवार में मौत की जानकारी मिलने पर पार्टी में शोक पसर गया। अनेक कांग्रेस नेताओं, पूर्व मंत्रियों, कार्यकर्ताओं आदि ने स्वर्गीय घनश्याम पटवारी के देहांत पर दुख व्यक्त किया है।

आगामी सभी राजनीतिक कार्यक्रम, बैठकें और दौरे रद्द

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर परिवार में दुखद घटना की सूचना दी। काकाजी के निधन के बाद उन्होंने अपने आगामी सभी राजनीतिक कार्यक्रम, बैठकें और दौरे भी रद्द कर दिए हैं। स्वर्गीय घनश्याम तिवारी का अंतिम संस्कार कहां होगा, इसकी आधिकारिक कुछ ही देर में सामने आएगी।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 10:01 am

Published on:

17 Aug 2026 08:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जीतू पटवारी के परिवार में शोक, एमपी कांग्रेसाध्यक्ष ने स्थगित किए सभी राजनैतिक कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Heavy Rain Alert MP : बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम, 14 जिलों में मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert MP
भोपाल

भोपाल के 3 सिटी स्पेशल रूट्स पर चलेंगी ई-बसें, यहां देखें पूरा रोडमेप

Bhopal E-Bus
भोपाल

Bhopal News : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन, 5778 अवैध निर्माण होंगे सील

Illegal Constructions
भोपाल

पुराने नियम, नई मनमानी: भोपाल मेट्रो और स्मार्ट सिटी ने बनाए अपने प्लान

Bhopal Master Plan
भोपाल

CM Mohan Yadav: 'न मुझे डायबिटीज, न हार्ट की बीमारी...' सीएम मोहन यादव ने युवाओं को दिए टाइम मैनेजमेंट के टिप्स

cm mohan yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.