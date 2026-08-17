Bhopal News : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन, 5778 अवैध निर्माण होंगे सील

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की कॉलोनियों में कारोबार करने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश जारी होने के बाद से ही भोपाल नगर निगम 21 जोन, 6 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 5778 निर्माणों को नोटिस जारी कर चुका है। यहां रहवासी अनुमति पर व्यापारिक गतिविधि की जा रही है या फिर स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्माण कर लिया गया है। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम सोमवार से 24 घंटे के अल्टीमेटम पर 5778 भवन को सील करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है।