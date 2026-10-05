Analysis: कहीं कांग्रेस का उलटफेर तो कहीं BJP की जीत, MP उपचुनाव के नतीजे क्या बता रहे 2027 का मूड?

नर्मदापुरम संभाग के हरदा जिले में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को ताकत मिली है। यहां कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य वार्ड 9 से चुनाव जीती थी। खास बात यह है कि कभी भाजपा का गढ़ रहे हरदा में डा. रामकिशोर दोगने कांग्रेस से विधायक हैं। उनके क्षेत्र में कांग्रेस की जीत होने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार है। दोगने से पहले कमल पटेल भाजपा के विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रहे। उनका प्रभाव कम होने लगा। वे पिछले विधानसभा चुनाव में महज 872 वोटों से हार गए थे। क्षेत्र में भाजपा में चल रहे भितरघात का ही असर रहा कि पड़ोसी विधानसभा सीट टिमरनी में भी भाजपा के संजय शाह सुखदेव पांसे से चुनाव हार गए थे। इसके बाद दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ गया है।