Patrika Keynote 2025 : ‘पत्रिका 70 साल से हर सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहा’- डॉ. गुलाब कोठारी

Patrika Keynote 2025 : राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह देशभर में संवाद शृंखला आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में भोपाल के पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान सभागार में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन।

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 28, 2025

Patrika Keynote 2025

पत्रिका की-नोट में लोकतंत्र और मीडिया पर चर्चा (Photo Source- Patrika)

Patrika Keynote 2025 : राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में संवाद श्रृंखला पत्रिका KEYNOTE आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान सभागार में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी मौजूद रहे जिन्होंने अपने संबोधन में पत्रिका के 70 सालों के सफर और संघर्ष को बताते हुए कहा कि, पत्रिका लगातार 70 सालों से हर सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है।

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि, पत्रिका लगातार 70 सालों से हर सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। कोई भी सरकार हो पत्रिका ने हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाया और सच्चाई कड़वी होती है। सामने वाले को आसानी से पचती नहीं है। ऐसी कोई सरकार नहीं आई होगी जिससे हमारी भिड़ंत नहीं हुई हो। लेकिन हम कभी झुके नहीं, कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी का नाम स्वतंत्र प्रक्रिया है।

'लोकतंत्र से अच्छी कोई विधा शासन के लिए नहीं'- गुलाब कोठारी

लोकतंत्र से अच्छी कोई विधा शासन के लिए नहीं है। हम बहुत आभारी हैं उन पूर्वजों के जिन्होंने हमें ये लोकतंत्र दिया। न्यायपालिका को लेकर कोठारी जी ने कहा न्याय पालिकाएं निर्णय तो देती हैं लेकिन ये न्याय आसानी से नहीं मिलता, आदमी की एड़ियां नहीं, पीढ़ियां घिस जाती हैं। जब तक न्याय मिलता है तब तक उस न्याय को पाने वाला असली हकदार अपना सबकुछ खो चुका होता है।

28 Oct 2025 01:12 pm

