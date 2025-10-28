Patrika Keynote 2025 : ‘पत्रिका 70 साल से हर सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहा’- डॉ. गुलाब कोठारी

Patrika Keynote 2025 : राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में संवाद श्रृंखला पत्रिका KEYNOTE आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान सभागार में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी मौजूद रहे जिन्होंने अपने संबोधन में पत्रिका के 70 सालों के सफर और संघर्ष को बताते हुए कहा कि, पत्रिका लगातार 70 सालों से हर सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है।