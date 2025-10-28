Patrika Keynote 2025 : विचारों के महाकुंभ में बोले विनोद अग्रवाल- ‘नागरिक सजग हों, लोकतंत्र सशक्त हो तो राष्ट्र समृद्धि का शिखर छूता है’

विनोद अग्रवाल ने आगे कहा कि, 'मीडिया संस्थानों और परिवारों का ये कर्तव्य है कि वो युवाओं को केवल शोर नहीं स्पष्ट दिशा दें। आज का युग चुनौतीपूर्ण है लेकिन अवसरों से भरा हुआ भी है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीडिया की भूमिका अनिवार्य है। आईये हम सब मिलकर एक ऐसे मीडिया का निर्माण करें जहां सत्य पारदर्शिता और जिम्मेदारी सर्वोपरि है। हमारी आने वाली पीढ़ियां, युवा ज्ञान संपन्न और संस्कारी होकर, हम सब मिलकर उस लोकतंत्र को मजबूत करें। भारत जो कभी सोने की चिड़िया थी, आज हम फिर पुन: उसे सोने की चिड़िया बनाने के मार्ग पर अग्रसर हैं और उसे सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। जब नागरिक सजग हो और लोकतंत्र सशक्त हो तो राष्ट्र समृद्धि के शिखर को छूता है। मैं पत्रिका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने का यहां मौका दिया।'