मनपसंद ऑफर में खरीदें सपनों का आशियाना, patrika property expo में सबसे सस्ता मकान

एक्सपो (patrika property expo bhopal) में पहुंचे डेवलपर्स ने पहले ही दिन बड़े ऑफर्स की घोषणा कर दी। इसका फायदा प्रॉपर्टी खरीदने वालों को मिलेगा। सेज रियल्टी के प्रोजेक्ट पर कीमत का मात्र 1 प्रतिशत डाउन पेमेंट करके अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी बुक करने की सौगात दी जा रही है। इसी तरह अन्य डेवलपर्स ने भी कैश डिस्काउंट के साथ महंगे उपहार देने की घोषणा कर दी है। इसी तरह बैंकों की तरफ से भी मेला अवधि में हाउङ्क्षसग लोन पर छूट की घोषणा की है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलेशनशिप मैनेजर रिषभ दातेर ने बताया कि मेला अवधि में होम लोन की दर में कमी की गई है।