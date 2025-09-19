मनपसंद ऑफर में खरीदें सपनों का आशियाना, patrika property expo में सबसे सस्ता मकान

patrika property expo bhopal: पत्रिका के चार दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो का गुरुवार को बिट्टन मार्केट ग्राउंड में गणेश पूजन के साथ शुभारंभ हो गया। इस एक्सपो का शुभारंभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने किया। पंडित विनय पांडेय ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया।
मंत्री ने मेले में लगे स्टॉलों को देखा और पत्रिका के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीवन में मकान, दुकान जैसी प्रॉपर्टी खरीदना प्रत्येक नागरिकों का सपना होता है। बात विश्वास पर आकर टिक जाती है, लेकिन बीच में जब पत्रिका जैसा विश्वसनीय संस्थान हो तो प्रॉपर्टी की खरीदी को लेकर नागरिकों का भरोसा और भी बढ़ जाता है। पत्रिका की उक्त पहल सराहनीय है।
मेले के उद्घाटन अवसर पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आशिमा डेवलपर्स के डायरेक्टर ओपी कृपलानी एवं मधुवन ग्रुप के डायरेक्टर सौरभ यादव उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत पत्रिका ग्रुप के डायरेक्टर बीआर सिंह और पत्रिका के स्टेट हेड, एमपी मार्केटिंग आयुष चक्रधर ने पुष्प गुच्छ देकर किया।
एक्सपो (patrika property expo bhopal) में पहुंचे डेवलपर्स ने पहले ही दिन बड़े ऑफर्स की घोषणा कर दी। इसका फायदा प्रॉपर्टी खरीदने वालों को मिलेगा। सेज रियल्टी के प्रोजेक्ट पर कीमत का मात्र 1 प्रतिशत डाउन पेमेंट करके अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी बुक करने की सौगात दी जा रही है। इसी तरह अन्य डेवलपर्स ने भी कैश डिस्काउंट के साथ महंगे उपहार देने की घोषणा कर दी है। इसी तरह बैंकों की तरफ से भी मेला अवधि में हाउङ्क्षसग लोन पर छूट की घोषणा की है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलेशनशिप मैनेजर रिषभ दातेर ने बताया कि मेला अवधि में होम लोन की दर में कमी की गई है।
पावर्ड वॉय- सेज ग्रुप एवं मधुवन ग्रुप, पार्टिसिपेंट- कृष्णा हो्स, स्वदेश बिल्डर, खाबसे कंस्ट्रक्शन, भोजपाल बिल्डर, ब्रिटिश पार्क, भविष्य ग्रुप, रीगल हो्स, सांई फा्र्स, लैंडमार्क बिल्डर, भगवती रियल्टी, अमलताश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आम्रा निवासा, सीआई बिल्डर, रुद्रांश इंफ्रा डेवलपर्स, इनफिनिटी विस्टा विलटेज, श्री गणपति ग्रुप, समृद्घि फा्र्स। ऑटो पार्टनर: महिन्द्रा, बैंक पार्टनर: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया।
पत्रिका (MP) ने हमेशा ही शहरवासियों को प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरुक किया है। एक ही छत के नीचे प्रॉपर्टी उपलब्ध होने से लोगों को संपूर्ण जानकारी एक ही जगह मिल रही है। पत्रिका का प्रयास सराहनीय है।
- ओपी कृपलानी, डायरेक्टर, आशिमा डेवलपर्स
घर व्यक्ति की सबसे प्रमुख जरूरत होती है। इसी भावना को ध्यान में रखकर हम आशियाना तैयार करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में शहरवासियों को पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो में आकर एक बार जरूर देखना चाहिए।
-सौरभ यादव, डायरेक्टर, मधुवन ग्रुप