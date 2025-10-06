पटवारियों के काम करने का तरीका बदला, तुरंत मिलेगी ‘खसरा-नक्शे’ की रिपोर्ट

MP News: पटवारी अब स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (सारा) पोर्टल तक ही सीमित नहीं रहेंगे। जमीन से जुड़े 19 तरह के मामलों को सारा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इसे एआइ से जोड़ा गया है। डेटा के आधार पर तुरंत रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सिटीजन इंटरफेस भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें पीएम-किसान की स्थिति, खसरा विवरण और अन्य सार्वजनिक रिपोर्ट देख सकते हैं।