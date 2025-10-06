Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पटवारियों के काम करने का तरीका बदला, तुरंत मिलेगी ‘खसरा-नक्शे’ की रिपोर्ट

MP News: जमीन से जुड़े विवाद, सीमांकन, नामांकन और इसी तरह के काम में पोर्टल पर लॉगिन करके एक क्लिक पर ही खसरे से जुड़ी जानकारी नक्शे के साथ सामने आ जाएगी।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: पटवारी अब स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (सारा) पोर्टल तक ही सीमित नहीं रहेंगे। जमीन से जुड़े 19 तरह के मामलों को सारा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इसे एआइ से जोड़ा गया है। डेटा के आधार पर तुरंत रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सिटीजन इंटरफेस भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें पीएम-किसान की स्थिति, खसरा विवरण और अन्य सार्वजनिक रिपोर्ट देख सकते हैं।

पोर्टल से ही खसरे की डिटेल

जमीन से जुड़े विवाद, सीमांकन, नामांकन और इसी तरह के काम में पोर्टल पर लॉगिन करके एक क्लिक पर ही खसरे से जुड़ी जानकारी नक्शे के साथ सामने आ जाएगी। यहीं पर अपडेशन भी हो जाएगा। नए बदलाव के बाद पोर्टल पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित सेवाओं से जुड़ गया है।

विलेज लेवल जियो-फेंस के तहत नक्शा दिखाई देना, डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसी सुविधाएं जोड़ी गईं हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, पीएम-किसान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का डैश बोर्ड और हितग्राही की स्थिति देखने की सुविधा जोड़ी गई है। एक ही प्लेटफॉर्म पर नवीनतम अपडेट भी मिलेंगे।

ऐसे मिलेगा लाभ

पटवारियों को अब कागज साथ रखने की जरूरत नहीं है। पोर्टल से ही वे अपना काम पूरा करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन पर राजस्व और जमीन संबंधित विवरण उपलब्ध है।

सारा में बदलाव प्रशासनिक कार्यक्षमता को बेहतर करने के साथ ही आमजन को शासन की योजनाओं को लाभ दिलाने व जमीन से जुड़े प्रकरणों को तेजी से निपटान की सुविधा देगा। कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

फोटो सोर्स: पत्रिका

Published on:

06 Oct 2025 11:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पटवारियों के काम करने का तरीका बदला, तुरंत मिलेगी 'खसरा-नक्शे' की रिपोर्ट

