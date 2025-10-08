पेंशनर्स को महंगाई पर मिलेगी 5% की राहत ! लेकिन कब ?

MP News: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के शासकीय पेंशनरों ने दीपावली से पहले महंगाई पर 5 प्रतिशत राहत देने की मांग की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने इस संबंध में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत और 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने की मांग की गई है।