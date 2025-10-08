Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पेंशनर्स को महंगाई पर मिलेगी 5% की राहत ! लेकिन कब ?

MP News: वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर ऑल प्रगतिशील पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मध्यप्रदेश ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के शासकीय पेंशनरों ने दीपावली से पहले महंगाई पर 5 प्रतिशत राहत देने की मांग की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने इस संबंध में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत और 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने की मांग की गई है।

पेंशनरों को कर रही प्रताड़ित

पुनर्गठन अधिनियम की व्याख्या पर विवाद एसोसिएशन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनरी दायित्वों के विभाजन पर एक मुद्दा उठाया है। सक्सेना ने कहा कि अधिनियम में केवल एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरी दायित्वों का विभाजन किया गया है, जबकि उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरी दायित्वों के विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है।

एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ राज्य केवल एकीकृत मध्य प्रदेश के शासकीय पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को ही महंगाई राहत देने की सहमति दे रहा है, न कि उत्तरवर्ती पेंशनरों की महंगाई राहत की। जोशी ने आरोप लगाया कि दोनों राज्य सरकारें अधिनियम की आड़ में महंगाई राहत राशि हड़पकर पेंशनरों को प्रताड़ित कर रही हैं।

लंबित मांगों को लेकर देंगे धरना

वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर ऑल प्रगतिशील पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मध्यप्रदेश ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। संगठन के प्रान्ताध्यक्ष सुधीर दुबे ने बताया कि प्रदेशभर के हजारों पेंशनर बुधवार को अम्बेडकर पार्क, तुलसी नगर में विशाल धरना देंगे।

प्रदर्शन में प्रमुख मांगों के तौर पर बकाया 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता, पेंशनर की मृत्यु पर 1 लाख 25 हजार की राहत राशि, बेरोजगार बच्चों को पीला राशन कार्ड, और 31 दिसंबर व 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग सरकार से करेंगे।

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पेंशनर्स को महंगाई पर मिलेगी 5% की राहत ! लेकिन कब ?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बच्चों की मौत पर क्या डिप्टी सीएम के घर चलेगा बुलडोजर… कांग्रेस का बयान

Cough Syrup Case
भोपाल

कलेक्टरों पर फूटा सीएम का गुस्सा, गांवों में रात गुजारने के आदेश, बोले- एमपी में नहीं चाहिए कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं

CM Mohan Yadav
भोपाल

पश्चिमी बायपास बना तो तबाह हो जाएंगे ये 4 गांव, करना होगा विस्थापन!

Western Bypas Bhopal
भोपाल

एमपी में अब तक 21 मासूमों की मौत, सरकार में हड़कंप, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग

Cough Syrup Death cases increased 4 more children died in MP
भोपाल

Rain Alert: अगले 72 घंटे बरसेगा मानसून, मौसम विभाग का अलर्ट

mp weather heavy rain
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.