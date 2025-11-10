मैहर में फैक्ट्री से रिसी जहरीली गैस, रुकने लगी लोगों की सांसें, मच गया हड़कंप

मैहर में अवैध केमिकल फैक्ट्री से जहरीली गैस रिसी
Maihar- एमपी के मैहर में सोमवार को जहरीली गैस रिसी। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। एक घर में बनी फैक्ट्री से यह गैस रिसी थी। लोगों को जब आंखों में तेज जलन होने लगी और सिरदर्द के साथ सांस लेने में परेशानी आने लगी तो हड़कंप सा मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि ताला लगे एक घर से जहरीली गैस रिसी है। पुलिस अंदर घुसी तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। घर में अवैध केमिकल फैक्ट्री चलाई जा रही थी जहां कई केमिकल जार, मिक्सिंग मशीनें आदि पाए गए। एक कंटेनर में ज्वलनशील और जहरीला 'थियोनिल क्लोराइड' भी मिला। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
मैहर के कुम्हारी गांव में यह वारदात हुई। ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी तो तुरंत पुलिस को बुलाया। गैस रिसने की सूचना पर अमरपाटन पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ और बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) लेकर पहुंची। पुलिसकर्मी तुरंत ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे जहां अवैध फैक्ट्री मिली।
पता चला कि एक रिटायर सरकारी कर्मचारी का यह मकान कई सालों से बंद पड़ा था। उसका रिश्तेदार रिप्पू सिंह प्राय: देर रात घर के अंदर जाता था। घटना के बाद वह फरार हो गया है।
अवैध फैक्ट्री में कई केमिकल्स के साथ एक कंटेनर में 'थियोनिल क्लोराइड' (Thionyl Chloride) मिला। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि यह अति जहरीला और ज्वलनशील होता है। थियोनिल क्लोराइड की जरा सी मात्रा से ही आंख और फेफड़ों पर गंभीर दुष्प्रभाव पडता है।
एसपी अवधेश प्रताप सिंह, एएसपी चंचल नागर, डीएसपी ख्याति मिश्रा की टीम ने अवैध फैक्ट्री सहित पूरा परिसर सील करा दिया। यहां से बरामद केमिकल्स के सेंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं।
