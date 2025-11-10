मैहर में फैक्ट्री से रिसी जहरीली गैस, रुकने लगी लोगों की सांसें, मच गया हड़कंप

Maihar- एमपी के मैहर में सोमवार को जहरीली गैस रिसी। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। एक घर में बनी फैक्ट्री से यह गैस रिसी थी। लोगों को जब आंखों में तेज जलन होने लगी और सिरदर्द के साथ सांस लेने में परेशानी आने लगी तो हड़कंप सा मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि ताला लगे एक घर से जहरीली गैस रिसी है। पुलिस अंदर घुसी तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। घर में अवैध केमिकल फैक्ट्री चलाई जा रही थी जहां कई केमिकल जार, मिक्सिंग मशीनें आदि पाए गए। एक कंटेनर में ज्वलनशील और जहरीला 'थियोनिल क्लोराइड' भी मिला। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है।