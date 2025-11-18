हाईकोर्ट में सुनवाई…’ई-अटेंडेंस’ की अनिवार्यता को टीचर्स ने दी चुनौती

डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि पर्सनल मोबाइल पर किसी भी सरकारी ऐप को अनिवार्य करने और उसके सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर विभाग ने कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी है। जस्टिस एमएस भट्टी की सिंगल बेंच ने शिक्षकों का हलफनामा रेकॉर्ड पर लेकर सरकार से जवाब मांगा है। अब सुनवाई 24 नवंबर को होगी। बता दें, प्रदेश के 27 शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता को चुनौती दी है।