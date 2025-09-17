PM Modi Birthday: इस एक पेंटिंग में है प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जीवन

PM Modi 75th Birthday: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही पेंटिंग में किसी व्यक्ति के जीवन के सफर को दिखाया जाये। नहीं न, लेकिन इसे साकार कर दिखाया है भोपाल के आर्टिस्ट विवेक कुमार वर्मा (अंजान) ने। उन्होंने कॉन्टेम्परेरी आर्ट में पिक्टोरियल बायोग्राफ इन ए सिंगल फ्रेम पर पेंटिंग बनाई हैं। हरनूर पैलेस गार्डन में मंगलवार से उनके चित्रों की प्रदर्शनी शुरू हुई, इसके तहत उन्होंने विशेष श्रृंखला द वर्ल्ड फ्रेम प्रदर्शित की।
इस कला में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। इससे दर्शक उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं और जुड़ी भवनायें और प्रेरणाएं भी महसूस करते हैं। विवेक का कहना है कि उनकी द वर्ल्ड फ्रेम सीरीज से पहले ऐसा कोई चित्र नहीं बना था, जिसमें किसी व्यक्ति की जीवनी को एक ही फ्रेम में दर्शाया गया हो।
विवेक ने बताया कि कोरोना टाइम में वह डिप्रेशन में चले गए थे। वह चार साल तक घर से बाहर नहीं निकले और चार साल तक ब्रश भी नहीं पकड़ा। उनका बड़ा बेटा इस दौरान उन्हें मोटिवेट करने एलन मस्क के बारे में बताता। उन्हें लगा कि मस्क के जीवन पर पेंटिंग बनानी चाहिए। 2024 में पिक्टोरियल बायोग्राफी शुरू की और अब तक एलन मस्क, सुधा मूर्ति और पीएम मोदी की पेंटिंग बना चुके हैं।
विवेक की पिक्टोरियल बायोग्राफी में पीएम मोदी के बचपन, उनके स्कूल, परिवार, गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर किए गए कार्य और पीएम के रूप में उनके कार्यों, योजनाओं को दिखाया गया है। इसमें राम मंदिर निर्माण और ऑपरेशन सिंदूर को भी दिखाया गया। इसी तरह सुधा मूर्ति की पेंटिंग्स में उनका पूरा जीवन और एलन मस्क की में उनका जीवन दिखाया गया है।