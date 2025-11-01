Madhya Pradesh Foundation Day: पीएम मोदी ने दी बधाई, भेजा उम्मीदों से भरा संदेश

PM Modi on Madhya Pradesh Foundation Day मध्य प्रदेश आज अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश की खुशियां मना रहा है। प्रदेश के वर्तमान मुखिया डॉ. मोहन यादव राज्य को कई सौगात देने जा रहे हैं। हर जिले में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश भेजा है। संदेश में एमपी को जहां हर क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार भरने वाला राज्य कहा है, तो उनका ये संदेश ढेरों उम्मीदों और सपनों से भरा है…यहां पढ़ें एमपी से पीएम मोदी को कितनी उम्मीदें…