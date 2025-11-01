Madhya Pradesh Foundation Day: पीएम मोदी ने दी बधाई, भेजा उम्मीदों से भरा संदेश

PM Narendra Modi: (पत्रिका फाइल फोटो)
PM Modi on Madhya Pradesh Foundation Day मध्य प्रदेश आज अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश की खुशियां मना रहा है। प्रदेश के वर्तमान मुखिया डॉ. मोहन यादव राज्य को कई सौगात देने जा रहे हैं। हर जिले में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश भेजा है। संदेश में एमपी को जहां हर क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार भरने वाला राज्य कहा है, तो उनका ये संदेश ढेरों उम्मीदों और सपनों से भरा है…यहां पढ़ें एमपी से पीएम मोदी को कितनी उम्मीदें…
पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को ढेरो शुभकामनाएं भेजी हैं। शुभकामनाओं की ये पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर शेयर की है। यहां पढ़ें पीएम मोदी का पूरी पोस्ट…
'गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने वाले मध्य प्रदेश (Madhya pradesh foundation day) के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देश के हृदय में बसा हमारा यह प्रदेश जन-जन की आकांक्षाओं को आगे रखकर आज हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रहा है। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में यहां के प्रतिभाशाली और परिश्रमी लोगों की अमूल्य भूमिका होने वाली है।'
