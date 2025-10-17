पुलिसकर्मियों के लिए दिवाली पर बड़ा तोहफा, लिए गए 5 बड़े फैसले…

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: पीएचक्यू ने राज्य स्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री समिति एवं पुलिस कल्याण समिति की बैठक के मिनट्स जारी कर दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि लिए गए सभी निर्णयों पर संबंधित इकाई और शाखा क्रियान्वयन पर कार्रवाई कर दो सप्ताह में सूचित कराएं।
बता दें, बैठक में एक बड़ा फैसला परोपकार निधि बढ़ाने का लिया गया है। करीब 10 साल के बाद इस निधि को बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख किया गया। इसके अलावा सभी इकाई प्रमुखों की वित्तीय पावर 2 से बढ़ाकर पांच लाख की है। वहीं पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षा निधि में भी बदलाव किया गया है।
-सभी सब्सिडियरी कैंटीन सॉफ्टवेयर से होंगी इंटीग्रेट।
-बच्चों की फीस या परिजनों के उपचार के लिए ऋण निधि एवं चिकित्सा राहत निधि में वृद्धि।
-सभी पुलिस इकाईयों के आवासीय परिसर में बनाए जाएंगे खेल मैदान।
-कल्याणी गतिविधि में किसी भी पुलिसकर्मी की 3 साल एवं पूरे सेवाकाल में पांच साल से ज्यादा नहीं होगी नियुक्ति।
-सभी जिला मुख्यालयों में पति- पत्नी से कार्यरत होने के कारण झूला घर का खोलने का प्रावधान।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग