पुलिसकर्मियों के लिए दिवाली पर बड़ा तोहफा, लिए गए 5 बड़े फैसले…

बता दें, बैठक में एक बड़ा फैसला परोपकार निधि बढ़ाने का लिया गया है। करीब 10 साल के बाद इस निधि को बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख किया गया। इसके अलावा सभी इकाई प्रमुखों की वित्तीय पावर 2 से बढ़ाकर पांच लाख की है। वहीं पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षा निधि में भी बदलाव किया गया है।