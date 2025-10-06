भोपाल के प्रॉपर्टी डीलर की भतीजी की करतूत उजागर, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Police exposed the misdeeds of Bhopal property dealer Anand Parashar's niece
Bhopal- एमपी की राजधानी भोपाल के एक बड़े कारोबारी की भतीजी की करतूत पुलिस ने उजागर की है। इस प्रॉपर्टी डीलर के घर से करोड़ों के जेवर गायब हो गए थे। पुलिस के अनुसार भतीजी ने ही चाचा के घर चोरी की यह साजिश रची थी। इसी के साथ कोहेफिजा पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर आनंद पाराशर के निवास से आभूषण चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। मामले में आरोपी भतीजी व अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका बॉयफ्रेंड फरार हो गया है।
हलालपुरा के निवासी आनंद पाराशर के घर से 2 करोड़ रुपए के जेवर चोरी हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच की और सोमवार को वारदात के संबंध में अहम खुलासा किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आनंद की भतीजी डॉली पाराशर ने अपने बॉयफ्रेंड अंकित तिवारी के साथ मिलकर चाचा के घर से जेवरात चुराने की साजिश रची थी।
डीसीपी अभिनव चौकसे ने बताया कि केस की जांच में कुछ मोबाइल नंबरों को शक के आधार पर चिह्नित किया। इसके आधार पर आरोपी रवि विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने आ गई।
रवि ने पुलिस को बताया कि डॉली पाराशर अपने बॉयफ्रेंड अंकित तिवारी से भागकर शादी करना चाहती थी। उसे मालूम था कि चाचा के घर में खूब जेवर रखे हैं। 29 सितंबर को आनंद अपने परिवार सहित बेटी की रिंग सेरेमनी के लिए ग्वालियर गए थे। डॉली व अन्य आरोपियों ने उसी दिन घर में चोरी का प्लान बनाया। वह भी ग्वालियर में ही थी लेकिन फोनपर आरोपियों को जानकारी दे रही थी।
28-29 सितंबर की दरमियानी रात अंकित तिवारी, रवि विश्वकर्मा, देवाशीष शर्मा और अजय शाक्य ने आनंद के घर से करीब 2 करोड़ के जेवर चुरा लिए। वारदात के बाद उनका बंटवारा भी कर लिया। पुलिस ने भतीजी डॉली पाराशर, रवि विश्वकर्मा और देवाशीष को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अंकित तिवारी फरार हो गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब डेढ़ करोड़ रुपए के जेवर बरामद कर लिए गए हैं।
