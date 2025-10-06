भोपाल के प्रॉपर्टी डीलर की भतीजी की करतूत उजागर, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Bhopal- एमपी की राजधानी भोपाल के एक बड़े कारोबारी की भतीजी की करतूत पुलिस ने उजागर की है। इस प्रॉपर्टी डीलर के घर से करोड़ों के जेवर गायब हो गए थे। पुलिस के अनुसार भतीजी ने ही चाचा के घर चोरी की यह साजिश रची थी। इसी के साथ कोहेफिजा पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर आनंद पाराशर के निवास से आभूषण चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। मामले में आरोपी भतीजी व अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका बॉयफ्रेंड फरार हो गया है।