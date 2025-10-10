बन गया फॉर्मेट, Cyber ​​Fraud से बचाएगा ये हेल्प लाइन नंबर…

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश में बढ़ती लगातार साइबर ठगी की घटनाओं के बीच राज्य साइबर सेल अब लोगों में डिजिटल संस्कार विकसित करने के लिए अक्टूबर में विशेष अभियान चलाएगा। इसमें सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश के सभी थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास होगा। डिजिटल संस्कार में जॉब ऑफर और इनाम के जाल में ठगी को लेकर जनजागरूकता के प्रयास होंगे। राज्य सेल ने ठगी के सबसे ट्रेंडिग तरीकों पर जागरूक करने के लिए सवाल-जवाब का एक फॉर्मेट भी बनाया है, ताकि लोगों को आसानी से जाल में फंसने से बताया जा सके।
साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 है। इसमें मध्यप्रदेश से केवल इस साल जनवरी माह में 4000 शिकायतें की गईं। एक अनुमान के अनुसार, नेशनल हेल्पलाइन में प्रदेश से जुड़े साइबर फ्रॉड के औसतन 129 मामले हर दिन दर्ज हो रहे हैं। कोरोना के बाद हर साल फ्रॉड के मामलों में तेजी हुई है।
नकली मैसेज और लिंक के झांसे (हर चमकती चीज इनाम नहीं होती) टिप्स: अनजाने नंबर या लिंक पर क्लिक नहीं करें- पहले पुष्टि करें फिर आगे बढ़े।
फर्जी कॉल…बैंक नहीं, ठग है सामने (केवाईसी के नाम पर एकाउंट खाली कर देंगे) टिप्स: फोन पर अगर ओटीपी मांगे तो फौरन फोन काट कर रिपोर्ट करें।
ऑनलाइन खरीददारी में ठगी (सस्ते के चक्कर में मंहगा नुकसान) टिप्स: पहली बार किसी बेवसाइट पर खरीदने से पहले रिव्यू और भरोसा जरूर जांचे।
नकली जॉब और इनाम का प्रलोभन (काम या इनाम नहीं, जाल है ये) टिप्स: असली नौकरी और इनाम के लिए कभी पैसे नहीं मांगे जाते है।
साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है जागरूकता। इसलिए आम जनता को जागरूक करने के लिए अक्टूबर में विशेष अभियान चला रहे हैं। जिला पुलिस के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।- प्रणय नागवंशी, एसपी, राज्य साइबर सेल
