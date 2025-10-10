बन गया फॉर्मेट, Cyber ​​Fraud से बचाएगा ये हेल्प लाइन नंबर…

MP News: मध्यप्रदेश में बढ़ती लगातार साइबर ठगी की घटनाओं के बीच राज्य साइबर सेल अब लोगों में डिजिटल संस्कार विकसित करने के लिए अक्टूबर में विशेष अभियान चलाएगा। इसमें सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश के सभी थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास होगा। डिजिटल संस्कार में जॉब ऑफर और इनाम के जाल में ठगी को लेकर जनजागरूकता के प्रयास होंगे। राज्य सेल ने ठगी के सबसे ट्रेंडिग तरीकों पर जागरूक करने के लिए सवाल-जवाब का एक फॉर्मेट भी बनाया है, ताकि लोगों को आसानी से जाल में फंसने से बताया जा सके।