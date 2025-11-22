एमपी में 250 रुपये के लिए पुलिसकर्मी ने युवक को पीटा

पीड़ित सचिन के मुताबिक एक हफ्ते तक गाड़ी छोड़ने के लिए पुलिसकर्मी तैयार नहीं था और तुरंत लिवर चेंज करने की बात कह रहा था। जब उसने उनसे कहा कि यही प्रकिया है और इसका पालन करना होगा तो पुलिसकर्मी भड़क गया और गालियां देने लगा। गाली देने से मना करने पर सर्विस सेंटर के बाहर ले जाकर मारपीट की। बीच बचाव करने जब साथी आया तो उसके साथ भी मारपीट की। इस दौरान शोरूम के कर्मचारियों ने 112 पर कॉल भी किया पुलिस आई भी लेकिन उनके सामने भी पुलिसकर्मी मारपीट करता रहा। जो वीडियो सामने आया है उसमें अन्य पुलिसकर्मी मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी को रोकने की जगह खड़े नजर आ रहे हैं।