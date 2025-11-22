एमपी में फिर पेशाब कांड, बदमाश ने दिव्यांग के चेहरे पर की पेशाब

miscreant urinating on face of disabled youth
mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर पेशाब कांड हुआ है इस बार शर्मसार करने वाली ये घटना रायसेन जिले की है जहां एक दिव्यांग युवक के चेहरे पर बदमाश ने सरेराह पेशाब किया। इस शर्मसार कर देने वाली घटना का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ जहां लोग इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है।
शर्मसार कर देने वाली घटना रायसेन जिले के मंडीदीप की है। जहां शराब के नशे में धुत एक युवक ने जमीन पर सो रहे दिव्यांग के चेहरे पर पेशाब कर दी। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि शराब के नशे में धुत बदमाश को उसका एक साथी रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं मानता। दिव्यांग युवक के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। बताया गया है कि तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जो कि आपस में रिश्तेदार हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है।
दिव्यांग युवक के साथ हुई शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा है कि गृह मंत्रालय सीएम के पास है और प्रदेश में बार-बार पेशाब करना यह सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। उन्होंने सीधी में हुए पेशाब कांड से इस घटना को जोड़ते हुए आगे कहा कि पेशाब करने की आदत भाजपा नेताओं की थी, इसलिए पुलिस का डर नहीं बचा है।
बड़ी खबरेंView All
रायसेन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग