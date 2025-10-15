कांग्रेस में सियासी हलचल, कमलनाथ के निवास पर पहुंचे कई मंत्री-विधायक, हुई लंबी चर्चा

Madhya Pradesh Congress kamalnath (फोटो सोर्स : 'Kamal Nath' Facebook)
MP News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ(Kamal Nath) फिर से सक्रिय हो गए हैं। इससे कांग्रेस में सियासी हलचल है। दरअसल, कमलनाथ ने मंगलवार को अपने समर्थक पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के साथ राजधानी भोपाल में अपने निवास पर एक बैठक की। इससे यह कयास तेज हो गए हैं कि कांग्रेस में अब कमलनाथ खेमा भी सक्रिय हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में भाजपा सरकार की घेराबंदी के साथ अपनी ही पार्टी फोरम में आवाज बुलंद करने की रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए कमलनाथ समर्थक नेता अब जिलों के दौरे करेंगे और पीसीसी दफ्तर में भी बैठेंगे ताकि कार्यकर्ताओं से संपर्क में रह सकें।
छिंदवाड़ा और बैतूल के बच्चों की कफ सिरप से हुई मौतें और भोपाल में पुलिस वालों के पीटने से एक युवक की मौत जैसी घटनाओं पर भाजपा सरकार को मजबूती से घेरने के संबंध में बात हुई। कमलनाथ ने वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की सक्रियता की तारीफ की और सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अगले चुनाव के लिए अभी से मैदान में सक्रिय होने के लिए कहा। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भनोत, सुखदेव पांसे, लखन घनघोरिया, संजय शर्मा, रवि जोशी, राजकुमार खुराना सहित अन्य नेता मौजूद रहे।
बैठक के दौरान सभी नेताओं ने ओबीसी आरक्षण पर भी चर्चा की। तय किया गया कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को जो 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था, उसे हर हाल में दिलाना है। इसके लिए कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा जाए। पार्टी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका प्रचार-प्रसार किया जाए।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग