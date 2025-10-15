Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

कांग्रेस में सियासी हलचल, कमलनाथ के निवास पर पहुंचे कई मंत्री-विधायक, हुई लंबी चर्चा

MP News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ फिर से सक्रिय हो गए हैं। इससे कांग्रेस में सियासी हलचल है। दरअसल, कमलनाथ ने मंगलवार को अपने समर्थक पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के साथ राजधानी में अपने निवास पर एक बैठक की।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 15, 2025

Madhya Pradesh Congress kamalnath

Madhya Pradesh Congress kamalnath (फोटो सोर्स : 'Kamal Nath' Facebook)

MP News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ(Kamal Nath) फिर से सक्रिय हो गए हैं। इससे कांग्रेस में सियासी हलचल है। दरअसल, कमलनाथ ने मंगलवार को अपने समर्थक पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के साथ राजधानी भोपाल में अपने निवास पर एक बैठक की। इससे यह कयास तेज हो गए हैं कि कांग्रेस में अब कमलनाथ खेमा भी सक्रिय हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में भाजपा सरकार की घेराबंदी के साथ अपनी ही पार्टी फोरम में आवाज बुलंद करने की रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए कमलनाथ समर्थक नेता अब जिलों के दौरे करेंगे और पीसीसी दफ्तर में भी बैठेंगे ताकि कार्यकर्ताओं से संपर्क में रह सकें।

कमलनाथ ने की जीतू पटवारी की तारीफ

छिंदवाड़ा और बैतूल के बच्चों की कफ सिरप से हुई मौतें और भोपाल में पुलिस वालों के पीटने से एक युवक की मौत जैसी घटनाओं पर भाजपा सरकार को मजबूती से घेरने के संबंध में बात हुई। कमलनाथ ने वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की सक्रियता की तारीफ की और सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अगले चुनाव के लिए अभी से मैदान में सक्रिय होने के लिए कहा। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भनोत, सुखदेव पांसे, लखन घनघोरिया, संजय शर्मा, रवि जोशी, राजकुमार खुराना सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

ओबीसी को आरक्षण दिलाने का संकल्प

बैठक के दौरान सभी नेताओं ने ओबीसी आरक्षण पर भी चर्चा की। तय किया गया कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को जो 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था, उसे हर हाल में दिलाना है। इसके लिए कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा जाए। पार्टी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका प्रचार-प्रसार किया जाए।

ये भी पढ़ें

भोपाल पुलिस कमिश्नर के नाम से बने 70 फर्जी प्रोफाइल, ठगों से सावधान
भोपाल
Cyber-__crime-

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कांग्रेस में सियासी हलचल, कमलनाथ के निवास पर पहुंचे कई मंत्री-विधायक, हुई लंबी चर्चा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AIIMS रिसर्च में खुलासा: मोबाइल पर ‘लंबी बातचीत’ करने वाले सावधान !

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

MP में लोकायुक्त की बड़ी रेड, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के इंदौर-ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर दबिश

Lokayukta Raid In MP
भोपाल

पटाखा फोड़ने की सजा से दहशत में आए छात्र ने दी जान, चौंका देगा प्रिंसिपल की बर्बरता का एक और मामला

MP News
भोपाल

6 महीने पहले जांच में पकड़ नहीं आई गड़बड़ी, भोपाल-विदिशा NH पर ROB रोड धंसने का मामला

Road Collase on nh 47 at bhopal vidisha route case big update
भोपाल

भोपाल पुलिस कमिश्नर के नाम से बने 70 फर्जी प्रोफाइल, ठगों से सावधान

Cyber-__crime-
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.