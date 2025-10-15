कांग्रेस में सियासी हलचल, कमलनाथ के निवास पर पहुंचे कई मंत्री-विधायक, हुई लंबी चर्चा

MP News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ(Kamal Nath) फिर से सक्रिय हो गए हैं। इससे कांग्रेस में सियासी हलचल है। दरअसल, कमलनाथ ने मंगलवार को अपने समर्थक पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के साथ राजधानी भोपाल में अपने निवास पर एक बैठक की। इससे यह कयास तेज हो गए हैं कि कांग्रेस में अब कमलनाथ खेमा भी सक्रिय हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में भाजपा सरकार की घेराबंदी के साथ अपनी ही पार्टी फोरम में आवाज बुलंद करने की रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए कमलनाथ समर्थक नेता अब जिलों के दौरे करेंगे और पीसीसी दफ्तर में भी बैठेंगे ताकि कार्यकर्ताओं से संपर्क में रह सकें।