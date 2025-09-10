सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी जंग, भिड़ गए जीतू पटवारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज

MP News: कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान में किसानों की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए। दोनों ने एक-दूसरे पर निशाना साधा। पटवारी ने एक्स पर केन्द्रीय कृषि मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज ने भी जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं के बीच सोशल वॉर जारी रहा। इस दौरान दोनों ओर से नेताओं के समर्थकों ने भी सवाल-जवाब करना शुरू किया।
कांग्रेस प्रदेश (MP Congress)अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखा, खेती और किसानों को लेकर आपकी बात सुनकर आश्चर्य के साथ गहरी चिंता में डूब जाता हूं। सोचता भी हूं, बीजेपी ने आपको कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी क्यों और कैसे दे दी है? फिर समझ भी जाता हूं कि झूठे वादे और झूठ के जरिए ही, अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए, आप अब तक यही तो करते आए हैं। किसानों के मुद्दे पर ज्ञान खेत-खलिहान का अपमान लगता है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा - 'जा के पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर परायी। खरगे, कांग्रेस के नेता अगर कभी जमीन से जुड़े होते, अगर कभी उन्होंने अपने देश के किसान की तकलीफ, परेशानी और दर्द को समझा होता, तो शायद आज किसानों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं करते। यही है आपका और आपकी कांग्रेस का असली चेहरा। खरगे ने किसान का अहंकार से अनादर दिया।'