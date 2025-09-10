सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी जंग, भिड़ गए जीतू पटवारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज

MP News: कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान में किसानों की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए। दोनों ने एक-दूसरे पर निशाना साधा। पटवारी ने एक्स पर केन्द्रीय कृषि मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज ने भी जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं के बीच सोशल वॉर जारी रहा। इस दौरान दोनों ओर से नेताओं के समर्थकों ने भी सवाल-जवाब करना शुरू किया।