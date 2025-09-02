एमपी के 413 शहरों की सड़कों के जल्द भरेंगे गड्ढे, मंत्री ने 3 साल के मेंटनेंस के भी निर्देश दिए

MP News- मध्यप्रदेश के 413 शहरों की सड़कों के गड्ढे जल्द भरेंगे। विभागीय मंत्री ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए इनकी मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों को सड़कों की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त हिदायत दी। विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने सड़कों के निर्माण पर 3 साल के मेंटनेंस के प्रावधान को हर हाल में लागू करने को कहा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों से सड़क मरम्मत से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से करने को कहा है। उन्होंने कहा है अब त्यौहार शुरु हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सोमवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय में हुई। यहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य के 413 नगरीय निकायों में सड़क निर्माण की एजेंसी और निविदा शर्तों के संबंध में बोर्ड लगाकर आमजनों और जनप्रतिनिधियों को उससे जुड़ी जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि शहरों पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है जिसका असर अधोसंरचना पर पड़ रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा।
विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सड़क निर्माण कार्य से जुड़े अमले को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में सड़क निर्माण के लिए केवल ई-निविदा जारी करने को कहा गया है। इसी के साथ सड़क निर्माण कार्य की कार्ययोजना तैयार करते समय 3 वर्ष का मेंटनेंस प्रावधान आवश्यक रूप से रखने के भी निर्देश दिए।
सड़क निर्माण के बाद संकेतक लगाने, सड़कों के आस-पास पौधरोपण करने के लिए भी कहा गया है।