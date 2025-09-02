Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 413 शहरों की सड़कों के जल्द भरेंगे गड्ढे, मंत्री ने 3 साल के मेंटनेंस के भी निर्देश दिए

MP News- मध्यप्रदेश के 413 शहरों की सड़कों के गड्ढे जल्द भरेंगे। विभागीय मंत्री ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए इनकी मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल

deepak deewan

Sep 02, 2025

Potholes of roads of 413 cities of MP will be filled soon
Potholes of roads of 413 cities of MP will be filled soon

MP News- मध्यप्रदेश के 413 शहरों की सड़कों के गड्ढे जल्द भरेंगे। विभागीय मंत्री ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए इनकी मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों को सड़कों की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त हिदायत दी। विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने सड़कों के निर्माण पर 3 साल के मेंटनेंस के प्रावधान को हर हाल में लागू करने को कहा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों से सड़क मरम्मत से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से करने को कहा है। उन्होंने कहा है अब त्यौहार शुरु हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

सोमवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय में हुई। यहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य के 413 नगरीय निकायों में सड़क निर्माण की एजेंसी और निविदा शर्तों के संबंध में बोर्ड लगाकर आमजनों और जनप्रतिनिधियों को उससे जुड़ी जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि शहरों पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है जिसका असर अधोसंरचना पर पड़ रहा है। मंत्री ​कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा।

ये भी पढ़ें

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल
भोपाल
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP

सड़क निर्माण को लेकर दिशा-निर्देश

विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सड़क निर्माण कार्य से जुड़े अमले को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में सड़क निर्माण के लिए केवल ई-निविदा जारी करने को कहा गया है। इसी के साथ सड़क निर्माण कार्य की कार्ययोजना तैयार करते समय 3 वर्ष का मेंटनेंस प्रावधान आवश्यक रूप से रखने के भी निर्देश दिए।
सड़क निर्माण के बाद संकेतक लगाने, सड़कों के आस-पास पौधरोपण करने के लिए भी कहा गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट
भोपाल
Map of Maihar and Rewa districts will change from half a dozen villages

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 06:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 413 शहरों की सड़कों के जल्द भरेंगे गड्ढे, मंत्री ने 3 साल के मेंटनेंस के भी निर्देश दिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट