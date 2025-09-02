एमपी के 413 शहरों की सड़कों के जल्द भरेंगे गड्ढे, मंत्री ने 3 साल के मेंटनेंस के भी निर्देश दिए

सोमवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय में हुई। यहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य के 413 नगरीय निकायों में सड़क निर्माण की एजेंसी और निविदा शर्तों के संबंध में बोर्ड लगाकर आमजनों और जनप्रतिनिधियों को उससे जुड़ी जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि शहरों पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है जिसका असर अधोसंरचना पर पड़ रहा है। मंत्री ​कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा।