द केरल स्टोरी दिखाकर युवती को 'लव-जिहाद' से बचाने की कोशिश नाकाम, घर से भागकर यूसुफ से शादी करके ही मानी प्रेम दीवानी

भोपालPublished: Jun 06, 2023 11:33:15 am Submitted by: Sanjana Kumar

sansad Pragya Singh thakur Showed the kerala story to Girl who run away with yusuf: सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने 19 साल की एक युवती को यह फिल्म सिर्फ इसलिए दिखाई कि वह एक मुस्लिम युवक से शादी करना चाहती थी। उन्होंने उसे काफी समझाया भी। लेकिन न तो द केरल स्टोरी और न ही साध्वी जी की समझाइश दोनों ही चीजों ने प्रेम की दीवानी इस युवती का मन नहीं बदला। मौके का फायदा उठाकर युवती अपने घर से भाग निकली और उसने अपने प्रेमी यूसुफ नाम के इस युवक से शादी कर ली।