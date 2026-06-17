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एमपी में मानसून की एंट्री में देर पर प्री-मानसूनी एक्टिविटी तेज, आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Pre-Monsoon Activity : एमपी में मानसूनी बारिश के लिए फिलहाल प्रदेशवासियों को इंतजार करना होगा। हालांकि प्री-मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।

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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Jun 17, 2026

Pre-Monsoon Activity

Pre-Monsoon Activity (एमपी के 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट Photo Source- Patrika)

MP Weather Alert : मध्य प्रदेश में अभी मानसून का और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, प्रदेशभर में प्री-मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जगहों पर धूप खिली रहेगी। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है।

आज इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज बुधवार को 34 जिलों में आंधी-बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, शिवपुरी, शाजापुर, श्योपुर, सिवनी, सीहोर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, आगर-मालवा, नरसिंहपुर, निवाड़ी, नर्मदापुरम, नीमच, मुरैना, मंदसौर, मंडला, हरदा, खरगोन, खंडवा, बैतूल, बुरहानपुर, बालाघाट, देवास, दतिया, राजगढ़, डिंडौरी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, गुना और भिंड में पानी गिरने के आसार है।

इन जिलों में दिखेगा गर्मी का असर

वहीं भोपाल, जबलपुर, विदिशा, सतना, सागर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मैहर, मऊगंज, रीवा, रायसेन, रतलाम, आलीराजपुर, बड़वानी, उमरिया, दमोह, पन्ना, धार और झाबुआ में धूप खिली रहेगी। इन जिलों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

मानसून की एंट्री में देरी

मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की एंट्री में देरी होगी। 2021 में 9 जून को एंट्री हुई थी। 2018 में 25 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। बीते साल 2025 में मानसून 16 जून को मानसून आ गया था। इस बार एक सप्ताह देरी से आएगा।

मानसून में देरी से फसलों को हो सकता है नुकसान

मानसून में देरी हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में किसानों को बारिश का इंतजार है।

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Published on:

17 Jun 2026 11:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में मानसून की एंट्री में देर पर प्री-मानसूनी एक्टिविटी तेज, आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

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