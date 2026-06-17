एमपी में मानसून की एंट्री में देर पर प्री-मानसूनी एक्टिविटी तेज, आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

MP Weather Alert : मध्य प्रदेश में अभी मानसून का और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, प्रदेशभर में प्री-मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जगहों पर धूप खिली रहेगी। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है।