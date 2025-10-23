श्री चित्रगुप्त पूजन में बांटी कलम दवात व लक्ष्मी-गणेश का सिक्का, वरिष्ठों का किया सम्मान

Presented Lakshmi-Ganesh coin and pen-inkpot during Chitragupta Puja
भोपाल। कायस्थ समाज द्वारा अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की यम द्वितीया (कलम-दवात पूजन) का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न मंदिरों में रंग-रोगन और आकर्षक विद्युत सज्जा की गई थी। मुख्य कार्यक्रम चित्रगुप्त नगर, कोटरा में श्री राम जानकी चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठजनों का शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया।
इस अवसर पर ओपी श्रीवास्तव, राजेश वर्मा, दीप श्रीवास्तव, पंकज कुलश्रेष्ठ, डॉ. शैलेन्द्र निगम सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। समाज के प्रचार सचिव दीप श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में हवन-पूजन के साथ सभी उपस्थित समस्त बंधुओं को प्रसाद के साथ कलम दवात वितरित की गई।
कायस्थम मध्यप्रदेश ने प्रोफेसर कॉलोनी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में भगवान श्री चित्रगुप्त एवं कलम - दवात की पूजा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में चित्रांश बंधु मौजूद रहे। कायस्थम के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले साल सीएम डॉ.मोहन यादव से श्री चित्रगुप्त पूजन के लिए शासकीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई थी। वर्तमान में दूज का सिर्फ ऐच्छिक अवकाश है। ऐसे में कायस्थम द्वारा भाईदूज के ऐच्छिक अवकाश को शासकीय अवकाश में बदलने की मांग को दोहराते हुए ज्ञापन की प्रति पूजन के बाद भगवान श्री चित्रगुप्त के चरणों में भेंट की। कार्यक्रम में उपाध्यक्षद्व्य आरपी श्रीवास्तव एवं सुरेश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष मुकुल अस्थाना, डॉ. रेखा श्रीवास्तव ,संजय खरे, कमांडेड दीपक अस्थाना, डॉ. इंदिरा श्रीवास्तव, रत्ना खरे, कमोद सक्सेना, कविता सक्सेना, अजय श्रीवास्तव, विष्णुकांत सहाय, उमंग खरे, टीपी श्रीवास्तव,समर्थ श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
भोपाल जिला चित्रगुप्त कल्याण मंडल, सार्वदेशिक कायस्थ युवा प्रतिनिधि संस्था, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में 1100 क्वार्टर में श्री चित्रगुप्त मंदिर में भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पूजन, कथा एवं कलम-दवात पूजा का भव्य आयोजन किया गया। पूजन के उपरांत सभी श्रद्धालुओं को भेंट स्वरूप श्री लक्ष्मी–गणेश पूजा का सिक्का प्रदान किया गया। आयोजन के दौरान विशेष रूप से 194 K- Card “कायस्थ कार्ड” बनाए गए।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष वेद आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व सांसद आलोक संजार, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, ओम शंकर श्रीवास्तव, प्रमोद सक्सेना, संदीप श्रीवास्तव,शैलेंद्र निगम, गौरव दलेला एवं जयशंकर श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
श्री रामजानकी चित्रगुप्त मंदिर, कोटरा में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की विशेष पूजा-अर्चना एवं हवन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मां ईरावती चित्रगुप्त संस्कृति एवं सामाजिक न्यास के तत्वावधान में संपन्न हुआ। पूजा के पश्चात 75 से अधिक वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण के साथ प्रतीक स्वरूप कलम भी प्रदान की गई।
इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक भगवानदास सबनानी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एवं प्रदीप (मोनू) सक्सेना सहित अनेक जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रबंध न्यासी ओपी श्रीवास्तव एवं अध्यक्ष राजेश वर्मा ने किया।
अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आयोजन में सुनील श्रीवास्तव, डॉ. शैलेंद्र निगम, अनिल सक्सेना, डॉ. रमेश श्रीवास्तव, राजेंद्र श्रीवास्तव, अनुराग राय, दीप श्रीवास्तव, श्रीमती शोभना श्रीवास्तव, श्रीमती सुषमा निगम, सरिता श्रीवास्तव, विक्रम सक्सेना, निहारिका निगम, अनुपम राय, सुधीर श्रीवास्तव, दिनेश भटनागर, मनीष निगम, एच.बी. माथुर, राजीव श्रीवास्तव (चित्रगुप्त नगर), अभिषेक श्रीवास्तव (नीलबड़), आर.एस. सक्सेना (कमला नगर), वी.के. सक्सेना (सुरुचि नगर), आलोक श्रीवास्तव , विश्वनाथ भटनागर, आर.के. श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे।
