Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

श्री चित्रगुप्त पूजन में बांटी कलम दवात व लक्ष्मी-गणेश का सिक्का, वरिष्ठों का किया सम्मान

Presented Lakshmi-Ganesh coin and pen-inkpot during Chitragupta Puja

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 23, 2025

Presented Lakshmi-Ganesh coin and pen-inkpot during Chitragupta Puja

Presented Lakshmi-Ganesh coin and pen-inkpot during Chitragupta Puja

भोपाल। कायस्थ समाज द्वारा अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की यम द्वितीया (कलम-दवात पूजन) का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न मंदिरों में रंग-रोगन और आकर्षक विद्युत सज्जा की गई थी। मुख्य कार्यक्रम चित्रगुप्त नगर, कोटरा में श्री राम जानकी चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठजनों का शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया।

इस अवसर पर ओपी श्रीवास्तव, राजेश वर्मा, दीप श्रीवास्तव, पंकज कुलश्रेष्ठ, डॉ. शैलेन्द्र निगम सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। समाज के प्रचार सचिव दीप श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में हवन-पूजन के साथ सभी उपस्थित समस्त बंधुओं को प्रसाद के साथ कलम दवात वितरित की गई।

चित्रगुप्तजी के चरणों में सौंपा शासकीय अवकाश का ज्ञापन

कायस्थम मध्यप्रदेश ने प्रोफेसर कॉलोनी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में भगवान श्री चित्रगुप्त एवं कलम - दवात की पूजा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में चित्रांश बंधु मौजूद रहे। कायस्थम के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले साल सीएम डॉ.मोहन यादव से श्री चित्रगुप्त पूजन के लिए शासकीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई थी। वर्तमान में दूज का सिर्फ ऐच्छिक अवकाश है। ऐसे में कायस्थम द्वारा भाईदूज के ऐच्छिक अवकाश को शासकीय अवकाश में बदलने की मांग को दोहराते हुए ज्ञापन की प्रति पूजन के बाद भगवान श्री चित्रगुप्त के चरणों में भेंट की। कार्यक्रम में उपाध्यक्षद्व्य आरपी श्रीवास्तव एवं सुरेश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष मुकुल अस्थाना, डॉ. रेखा श्रीवास्तव ,संजय खरे, कमांडेड दीपक अस्थाना, डॉ. इंदिरा श्रीवास्तव, रत्ना खरे, कमोद सक्सेना, कविता सक्सेना, अजय श्रीवास्तव, विष्णुकांत सहाय, उमंग खरे, टीपी श्रीवास्तव,समर्थ श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

भोपाल जिला चित्रगुप्त कल्याण मंडल, सार्वदेशिक कायस्थ युवा प्रतिनिधि संस्था, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में 1100 क्वार्टर में श्री चित्रगुप्त मंदिर में भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पूजन, कथा एवं कलम-दवात पूजा का भव्य आयोजन किया गया। पूजन के उपरांत सभी श्रद्धालुओं को भेंट स्वरूप श्री लक्ष्मी–गणेश पूजा का सिक्का प्रदान किया गया। आयोजन के दौरान विशेष रूप से 194 K- Card “कायस्थ कार्ड” बनाए गए।

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष वेद आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व सांसद आलोक संजार, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, ओम शंकर श्रीवास्तव, प्रमोद सक्सेना, संदीप श्रीवास्तव,शैलेंद्र निगम, गौरव दलेला एवं जयशंकर श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

75+ वरिष्ठ जनों का सम्मान

श्री रामजानकी चित्रगुप्त मंदिर, कोटरा में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की विशेष पूजा-अर्चना एवं हवन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मां ईरावती चित्रगुप्त संस्कृति एवं सामाजिक न्यास के तत्वावधान में संपन्न हुआ। पूजा के पश्चात 75 से अधिक वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण के साथ प्रतीक स्वरूप कलम भी प्रदान की गई।
इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक भगवानदास सबनानी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एवं प्रदीप (मोनू) सक्सेना सहित अनेक जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रबंध न्यासी ओपी श्रीवास्तव एवं अध्यक्ष राजेश वर्मा ने किया।

अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आयोजन में सुनील श्रीवास्तव,  डॉ. शैलेंद्र निगम, अनिल सक्सेना, डॉ. रमेश श्रीवास्तव, राजेंद्र श्रीवास्तव, अनुराग राय, दीप श्रीवास्तव, श्रीमती शोभना श्रीवास्तव, श्रीमती सुषमा निगम, सरिता श्रीवास्तव, विक्रम सक्सेना, निहारिका निगम, अनुपम राय, सुधीर श्रीवास्तव, दिनेश भटनागर, मनीष निगम, एच.बी. माथुर, राजीव श्रीवास्तव (चित्रगुप्त नगर), अभिषेक श्रीवास्तव (नीलबड़), आर.एस. सक्सेना (कमला नगर), वी.के. सक्सेना (सुरुचि नगर), आलोक श्रीवास्तव , विश्वनाथ भटनागर, आर.के. श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 07:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / श्री चित्रगुप्त पूजन में बांटी कलम दवात व लक्ष्मी-गणेश का सिक्का, वरिष्ठों का किया सम्मान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

23 जिलों में पलटी मारेगा मौसम, imd ने जारी की ‘बारिश’ की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित, 9 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्री बनाए

MP BJP State President Hemant Khandelwal's Executive Committee Announced
भोपाल

एमपी में 45 चेकिंग प्वाइंट से निगरानी, बना रहे ऑनलाइन चालान, वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें

Vehicle challans being generated online at 45 checking points in MP
भोपाल

MP News: भाजपा की नई टीम में सिंधिया, शिवराज समर्थक भी शामिल, लिस्ट जारी

mp bjp
भोपाल

मां के ‘गर्भ की झिल्ली’ से बची पटाखे से जली आंख, चलाई थी पटाखा गन

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.