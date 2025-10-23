श्री चित्रगुप्त पूजन में बांटी कलम दवात व लक्ष्मी-गणेश का सिक्का, वरिष्ठों का किया सम्मान

कायस्थम मध्यप्रदेश ने प्रोफेसर कॉलोनी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में भगवान श्री चित्रगुप्त एवं कलम - दवात की पूजा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में चित्रांश बंधु मौजूद रहे। कायस्थम के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले साल सीएम डॉ.मोहन यादव से श्री चित्रगुप्त पूजन के लिए शासकीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई थी। वर्तमान में दूज का सिर्फ ऐच्छिक अवकाश है। ऐसे में कायस्थम द्वारा भाईदूज के ऐच्छिक अवकाश को शासकीय अवकाश में बदलने की मांग को दोहराते हुए ज्ञापन की प्रति पूजन के बाद भगवान श्री चित्रगुप्त के चरणों में भेंट की। कार्यक्रम में उपाध्यक्षद्व्य आरपी श्रीवास्तव एवं सुरेश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष मुकुल अस्थाना, डॉ. रेखा श्रीवास्तव ,संजय खरे, कमांडेड दीपक अस्थाना, डॉ. इंदिरा श्रीवास्तव, रत्ना खरे, कमोद सक्सेना, कविता सक्सेना, अजय श्रीवास्तव, विष्णुकांत सहाय, उमंग खरे, टीपी श्रीवास्तव,समर्थ श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।