Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में घर के अंदर खोल लिया छापाखाना, धड़ल्ले से चला रहे 500 रुपए के नकली नोट

Fake note- बाजार में लाखों रुपए के 500 के नकली नोट खपाए, घर के अंदर छापाखाना खोला

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 15, 2025

Printing press opened inside house in Bhopal to make fake 500 rupee notes

भोपाल में 500 के नकली नोट बनाने घर के अंदर खोल लिया छापाखाना : फोटो पत्रिका नेटवर्क

Fake Note- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 500 रुपए के नकली नोट धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। इन्हें यहीं छापा जा रहा है और फिर बाजार में खपाया जा रहा है। भोपाल पुलिस की कार्रवाई में नकली नोटों का यह गैर कानूनी कारोबार उजागर हुआ। पुलिस ने इस केस में यूपी निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसने अपने घर में ही नकली नोटों के लिए अवैध छापाखाना तैयार कर लिया था। पुलिस के अनुसार वह कई लाख के नकली नोट बाजार में चला चुका है। महज 10 वीं पास आरोपी ने नकली नोट तैयार करने के लिए कई विदेशी किताबें पढ़ी। नकली नोट तैयार करने के काम आनेवाली सामग्री उसने ऑनलाइन खरीदी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यूपी निवासी विवेक यादव लंबे अर्से से नकली नोट बना रहा था। करोंद इलाके के कुछ दुकानदारों ने पुलिस को यह बात बताई। भोपाल पुलिस ने तुरंत बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विवेक यादव के पास से 500–500 रुपए के नकली नोट बरामद किए। उसके पास से करीब 2 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस आरोपी विवेक यादव से सख्ती से पूछताछ कर रही है।

घर के अंदर ही छापाखाना

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने नकली नोट तैयार करने के लिए अपने घर के अंदर ही छापाखाना बना लिया था। उसके पास नोट छापने का पूरा मैकेनिज्म था। आरोपी विवेक यादव के घर पर करीब 30 लाख रुपए कीमत के नकली नोट छापने का रॉ मटेरियल बरामद हुआ है। वह 1 साल में करीब 6 लाख रुपए के नोट चला चुका है। आरोपी विवेक यादव 500 के एक-एक नोट करके बाजार में खपा रहा था।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में घर के अंदर खोल लिया छापाखाना, धड़ल्ले से चला रहे 500 रुपए के नकली नोट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में शॉट सर्किट से बस में लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर कूदकर भागे

bhopal news
भोपाल

इन दिग्गज नेताओं ने 88 सीटों पर किया कमाल, NDA की प्रचंड जीत में रही अहम भूमिका

भोपाल

रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स का कैंसिल होगा एडमिशन, GMC ने 150 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई

Gandhi Medical College Bhopal
भोपाल

PM Kisan Yojana: इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये…

PM Kisan Yojana 21st Installment
भोपाल

BJP: संगठनात्मक गतिविधियां तेज, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

MP BJP News in hindi
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.