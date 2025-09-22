एमपी विधानसभा अध्यक्ष के गढ़ में प्रियंका गांधी ने शुरू किया ‘हर बूथ मजबूत अभियान’, जानें क्यों?

हर बूथ मजबूत कांग्रेस का एक नारा मात्र नहीं है, बल्कि एक ऑपरेशन प्लान है। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। इसके लिए 20-20 के क्लस्टर तैयार किए हैं। जिन्हें बूथ रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वोटर लिस्ट की बारीकी से जांच करेंगे, जो मतदाता सूची का बारीकी से अवलोकन करेंगे कि कितने नाम काटे गए, जोड़े गए। हर मतदाता तक पहुंच बनाने के लिए ये बूथ रक्षक बीएलओ के साथ तालमेल बैठाते हुए काम करेंगे। इनका मकसद ये है कि, एक भी सही वोटर वोटर लिस्ट से न छूटे और एक भी गलत या फर्जी वोटर वोटर लिस्ट में शामिल न रहे।