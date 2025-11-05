Patrika LogoSwitch to English

साहब ! बिजली का बिल 56 हजार रुपए आया, कैसे जमा करूं…?

MP News: कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान कई गंभीर मामले सामने आए हैं...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 05, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में बीते दिन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में शंकराचार्य नगर निवासी गोपाल चिढार ने अफसरों से कहा कि सर..मेरा बिजली बिल 56 हजार रुपए से अधिक आया है। मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। मैं बीपीएल कार्डधारी हूं। कृपया मदद करें। बता दें कि कलेक्ट्रेट में इस तरह के 158 आवेदन प्राप्त हुए। एडीएम सुमित पांडे ने एसडीएम व अन्य अफसरों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित विभागों को आवेदन निराकरण के लिए भेजे।

ऐसे आए आवेदन

गांधी नगर निवासी रेखा ने बताया कि वे बेटियों के साथ रहती है। दो बेटों और पति की की मृत्यु हो चुकी है। अब कमाने वाला कोई नहीं बचा। पीड़िता ने परिवार सहायता राशि देकर मदद करने की मांग की।

ये मामले भी सामने आए

-शारदा नगर नारियलखेड़ा निवासी राशिदा बानो ने बताया कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। उन्हें कई समय से क्षेत्र में रहने वाला फारूख परेशान कर रहा है। अपशब्द कहता है और अश्लील इशारे भी करता है।

-बाग मुगालिया क्षेत्र निवासी उषा साहू ने बताया कि उनके बेटे को जनवरी 2025 में एक कार ने टक्कर मार दी थी। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मदद करें।

-डॉ. मीनाक्षी भद्रा त्रिपाठी ने बताया, बैंक की ऑनलाइन निविदा से कोलार कान्हाकुंज में आवासीय मकान लिया था। बैंक ने तीन माह में कब्जा देने का वादा किया था, अब तक नहीं दिया।

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

Published on:

05 Nov 2025 10:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / साहब ! बिजली का बिल 56 हजार रुपए आया, कैसे जमा करूं…?

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR सर्वे पर सख्ती, कलेक्टर ने आधी रात BLO को किया सस्पेंड, सामने आई वजह

SIR Survey
भोपाल

दंग रह गए भोपाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी, शाकाहारी किचन में था…

Bhopal Railway Station inspection
भोपाल

आज 16 जिलों में बरसेगा पानी, एमपी में बढ़ने लगी सर्दी, imd का अलर्ट जारी

MP Weather Heavy Rain Alert
भोपाल

एमपी का ये रेलवे ओवरब्रिज होगा री-डिजाइन, जल्द शुरू होगा काम

MP News
भोपाल

शाह बानो ‘हक’ की लड़ाई से बड़ी कहानी…

Shah bano
Patrika Special News
