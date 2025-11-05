साहब ! बिजली का बिल 56 हजार रुपए आया, कैसे जमा करूं…?

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में बीते दिन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में शंकराचार्य नगर निवासी गोपाल चिढार ने अफसरों से कहा कि सर..मेरा बिजली बिल 56 हजार रुपए से अधिक आया है। मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। मैं बीपीएल कार्डधारी हूं। कृपया मदद करें। बता दें कि कलेक्ट्रेट में इस तरह के 158 आवेदन प्राप्त हुए। एडीएम सुमित पांडे ने एसडीएम व अन्य अफसरों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित विभागों को आवेदन निराकरण के लिए भेजे।