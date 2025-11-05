साहब ! बिजली का बिल 56 हजार रुपए आया, कैसे जमा करूं…?

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में बीते दिन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में शंकराचार्य नगर निवासी गोपाल चिढार ने अफसरों से कहा कि सर..मेरा बिजली बिल 56 हजार रुपए से अधिक आया है। मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। मैं बीपीएल कार्डधारी हूं। कृपया मदद करें। बता दें कि कलेक्ट्रेट में इस तरह के 158 आवेदन प्राप्त हुए। एडीएम सुमित पांडे ने एसडीएम व अन्य अफसरों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित विभागों को आवेदन निराकरण के लिए भेजे।
गांधी नगर निवासी रेखा ने बताया कि वे बेटियों के साथ रहती है। दो बेटों और पति की की मृत्यु हो चुकी है। अब कमाने वाला कोई नहीं बचा। पीड़िता ने परिवार सहायता राशि देकर मदद करने की मांग की।
-शारदा नगर नारियलखेड़ा निवासी राशिदा बानो ने बताया कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। उन्हें कई समय से क्षेत्र में रहने वाला फारूख परेशान कर रहा है। अपशब्द कहता है और अश्लील इशारे भी करता है।
-बाग मुगालिया क्षेत्र निवासी उषा साहू ने बताया कि उनके बेटे को जनवरी 2025 में एक कार ने टक्कर मार दी थी। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मदद करें।
-डॉ. मीनाक्षी भद्रा त्रिपाठी ने बताया, बैंक की ऑनलाइन निविदा से कोलार कान्हाकुंज में आवासीय मकान लिया था। बैंक ने तीन माह में कब्जा देने का वादा किया था, अब तक नहीं दिया।
