अब बिना सर्जरी के होगा प्रोस्टेट का इलाज, AIIMS में शुरू हुई एडवांस तकनीक

AIIMS Bhopal: एम्स ने बढ़े हुए प्रोस्टेट के इलाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एम्स ने अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी (BPH) के उपचार के लिए 'प्रोस्टेट आर्टरी एम्बलॉइजेशन' (पीएई) नामक प्रभावी अत्याधुनिक प्रक्रिया की शुरुआत की है। यह तकनीक बिना किसी सर्जरी के प्रोस्टेट के आकार को घटाकर मरीजों को राहत दिलाती है। रेडियोलॉजी डायग्नोसिस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) राजेश मलिक ने बताया कि यह प्रक्रिया अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन (एयूए) और एनआइसीई यूके गाइडलाइंस द्वारा अनुमोदित है।